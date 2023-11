A presidenta da Fundación Antonio Fraguas Fraguas, Concha Losada, o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín Gómez, e unha representación dos centros escolares gañadores inauguraron onte no Museo do Pobo Galego a exposición de proxectos premiados na XII edición do Proxecto Didáctico Antonio Fraguas Fraguas. Unha iniciativa que, como destacou o representante da Xunta, naceu no ano 2004 co fin de “por medio da vida e obra de tan ilustre galeguista e un dos patriarcas das nosas Letras, e nun Museo que é un templo do saber, promover o uso da lingua galega nos centros educativos”.

Os traballos premiados nesta edición foron, na modalidade de ensino primario, o proxecto Ecoparloteo, froitos da terra, do CEIP Plurilingüe da Ramallosa (Teo); e, na modalidade de ensino secundario, o proxecto Ao son da oralidade. O noso patrimonio. Da pedra á palabra. Da prehistoria ao século XXI, presentado conxuntamente polo IES do Milladoiro (Ames) e o IES Marco do Camballón (Vila de Cruces). Dous proxectos que, en palabras da presidenta da Fundación Antonio Fraguas Fraguas e presidenta do Padroado do Museo do Pobo Galego, Concha Losada, son “extraordinariamente complementarias e magnificamente dignas de estar neste Museo”.

O proxecto desenvolvido polo colexio teense da Ramallosa, Ecoparloteo, froitos da terra, amosa unha mestura de elementos do noso patrimonio material e inmaterial, como os Entroidos de Galicia, o patrimonio oral, a toponimia, o proxecto Cóntame un conto impulsado pola Fundación Antonio Fraguas Fraguas ou a radio escolar.

Pola súa banda, o traballo da comunidade escolar dos institutos do Milladoiro e de Vila de Cruces xira arredor de tres eixos temáticos do patrimonio material e inmaterial: os petróglifos, a toponimia e a improvisación oral en verso. Na exposición pódese interatuar —a través de códigos QR, xogos interactivos, fontes audiovisuais e outras adaptacións ás novas tecnoloxías— con contidos como os petróglifos, a toponimia, a relación da música tradicional coa contemporánea, a regueifa, a oralidade no entroido do Ulla ou unha mostra do Proxecto Regueifesta, impulsor da improvisación oral en verso desde os dous centros recoñecidos co Premio Antonio Fraguas.

Os dous proxectos permanecerán expostos no claustro alto do Museo do Pobo Galego, onde poderán visitarse ata finais de xaneiro.