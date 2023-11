A Corporación Municipal de Santiago, coa alcaldesa Sanmartín á cabeza, participou onte nunha viaxe en ferrocarril de Compostela a Vilagarcía de Arousa para poñerlle o ramo á conmemoración do 150 aniversario da primeira viaxe do tren galego, que tivo lugar en setembro de 1873 entre Cornes a Carril.

Os membros das corporacións dos concellos de Santiago, Padrón e de Vilagarcía tamén participaron na reapertura do denominado Mufevi, o Museo do Ferrocarril que ocupa a antiga estación de Carril, que renova salas e contidos expositivos ao redor do mundo ferroviario galego.