El 67% de los participantes en el programa para dejar de fumar de la Unidade de Tabaquismo e Trastornos Adictivos de la USC logra la abstinencia al finalizar el tratamiento. A posteriori puede haber un proceso de recaída, igual que existe con cualquier otra conducta adictiva, “pero lo que nosotros trabajamos es para reducir en la medida de lo posible que eso se produzca”. Así lo comunica en conversación con este medio, Ana López Durán, profesora titular del departamento de Psicología Clínica y Psicobiología de la Facultad de Psicología de la USC, psicóloga general sanitaria y coordinadora de la unidad, que en la actualidad cuenta con cinco psicólogos.

Se trata de una unidad asistencial para todo el público, no únicamente para el ámbito universitario, llegando así a más de 200 personas al año y de toda España, ya que el programa se desarrolla desde la pandemia a través de videollamadas y con el apoyo de una aplicación para dispositivos móviles elaborada por su equipo investigador.

La edad media de los participantes se sitúa en los 45 años, siendo el 60% mujeres y el 40% hombres.

En palabras de Ana López, las personas que acuden a la unidad lo hacen fundamentalmente “por el boca a boca, por gente que ya ha realizado previamente el tratamiento y se lo ha recomendado o también a través de sus médicos de atención primaria o médicos especialistas que le recomiendan venir a nuestra unidad”.

Una vez que una persona contacta con la unidad se enfrenta a una evaluación pormenorizada, y a posteriori se le asigna un grupo de tratamiento o en casos puntuales se hacen intervenciones de tipo individual. En estos momentos la intervención son un total de ocho sesiones, unha hora a la semana. Después, una vez finalizado el tratamiento, se hace un seguimiento a los tres, seis y doce meses con el fin de “ver un poco el mantenimiento de la abstinencia o dificultades que puedan surgir, aspectos para prevenir la recaída”.

Los profesionales utilizan un tratamiento psicológico cognitivo-conductual que se ha ido perfeccionando desde la creación de la unidad en el año 1984 “mejorando las estrategias para que la gente aprenda a dejar de fumar”. El paciente está inmerso en un proceso, y por lo tanto “tiene que aprender estrategias para poder afrontarlo y sobre todo para mantenerse abstinentes, porque hay mucha gente que a lo mejor hace intentos puntuales pero despúes, bien por un aspecto negativo o incluso un aspecto positivo de la vida, como salir de fiesta, se produce una recaída”.

La aplicación móvil que deben descargar las personas que reciben el tratamiento, no es autoguiada o de autoayuda para utilizar de forma libre, sino que es un complemento del tratamiento. “A nosotros nos facilita el trabajo para poder hacer el seguimiento y al paciente se les hacen llegar las tareas que tienen que realizar y todos los materiales e información que requieren para poder seguir”, comenta. Ana López lo define como un “tratamiento combinado de un terapeuta y una app de apoyo”.

Desde que el programa para dejar de fumar cuenta con el apoyo de la aplicación se aprecia que “hay personas que a lo mejor no se planteaban dejar de fumar pero con la app lo ven más atractivo y deciden apuntarse al programa”. La coordinadora de la unidad asegura que “ha ayudado a llegar a personas que de otra manera no estábamos llegando”.

En concreto las personas trabajan aspectos relacionados con que aprendan a no fumar en determinadas situaciones en las que habitualmente antes lo hacían. “Se trata de dotarles de estrategias para que cuando tienen un deseo muy grande de fumar sean capaces de no hacerlo”, indica la psicóloga.

A mayores, y desde hace unos años, la unidad trabaja en estrategias para la mejora del estado de ánimo de los pacientes “porque sabemos que los que pueden tener mayores problemas de depresión o más dificultades en el manejo de su actitud a veces tienen dificultades para dejar de fumar”.

Por otra parte, la unidad también realiza atenciones sobre otros tipos de adicciones como al cannabis, alcohol u otras sustancias, pero siempre son intervenciones que no requieren un trabajo interdisciplinar. En el caso de necesitar personal médico, la psicóloga indica que “tendraín que derivar o informar a la persona de que tiene que acudir a otro servicio”, explica en detalle. En cualquier caso, Ana López, incide en que el programa para dejar de fumar es la fuente de financiación que a nivel de investigación tiene fundamentalmente la Unidade de Tabaquismo, poniendo en valor que existen “pocas alternativas respecto a dónde acudir para dejar de fumar”.

De cara a un futuro próximo el reto está en irse adaptando a los cambios que hay en la sociedad. “Hoy en día la cifra de fumadores se ha ido reduciendo, quizás no tanto como deseáramos porque sigue habiendo consumo de tabaco en edades tempranas, pero la idea es intentar llegar a los que todavía no se lo plantean o bien no han hecho el intento”, comunica. Fundamentalmente el objetivo es intervenir antes de que los fumadores lleguen a tener una dependencia “ya instaurada y que puedan tener dificultades más importantes para dejar la adicción”.