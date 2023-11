El festival Outono Códax 2023 destaca en la agenda de conciertos de noviembre en Santiago pero hay mucho más. Por empezar por ese evento, Dylan Leblanc (fan del universo del maestro Neil Young) canta el viernes 10 de noviembre en el Riquela Club; Kassi Valazza el miércoles 22 de noviembre en Riquela; el genial Nick Waterhouse el jueves 23 de noviembre en la sala Capitol; Nikki Hill el viernes 24 de noviembre en Capitol junto a The Bo Dereks; o los Beat From Palookavill el sábado 25 de noviembre con Kamikaze Helmets en ese mismo local.

Un espectáculo llamado El Musical de los 80 y 90, a cargo de la compañía On Beat, llega el sábado 18 de noviembre al Auditorio Abanca (21 horas; 15 euros) con un show que se basa en versiones de hits de grupos como Celtas Cortos, Mecano, Hombres G, Seguridad Social, Alaska y Dinarama o La Guardia. Su elenco incluye a Naim Tomas, cantante que fue parte de la primera edición del concurso televisivo Operación Triunfo. Vayamos a otra punta. Nils Frahm actúa el jueves 23 de noviembre en el Auditorio Abanca, a las 21 horas, con boletos a 30 euros. Su visita es parte del O Gozo Festival. Es un músico y compositor alemán residente en Berlín que tiene prestigio internacional y ofrece new age y electrónica hecha para dar banda sonora a la naturaleza cuando está serena. De su disco de 2022, Music for Animals, se hablan maravillas.

El Kanka, cantautor malagueño que alterna pop, rumba y folk latino, va el sábado 25 de noviembre al San Francisco Hotel Monumento, dentro del ciclo Momentos Alhambra Acustiquísimos, cita ya con entradas agotadas.

Por cierto, la sala Malatesta, encara la cuenta atrás para reabrir tras el mes de parón por las revisiones técnicas por el leve incendio sin heridos de primeros de octubre, y si el plazo anunciado se cumple, hay concierto ahí de Bon Calso el sábado 18 de noviembre con repertorio de música urbana. Y Ciudad Jara, buena banda festiva que lidera Pablo Sánchez (ex La Raíz), toca ahí el sábado 25 de noviembre. Además, Ángelus Apatrida, de lo mejor de la escena metal en España, con giras internacionales, actúan el viernes 1 de diciembre y los Dios Ke Te Crew, que celebran sus 20 años el sábado 2 de diciembre (ya no hay entradas).

Volvamos a la Capitol, ese local que también suma dos décadas de actividad, ojo a todo lo que viene: la Zowi, con su outfit de bailarina de club de carretera y sus letras de trap y reguetón, llega a la Capi el 9 noviembre; y por ese escenario pasan luego Morgan (día 10), que van a parar en 2024 porque su rock de veta folk (alma country y blues) bien lo merece tars 13 años casi sin parar; después, ojo a Hens, rapero que suele llenar y actúa el 11; el 12 noviembre late la nostalgia con las canciones de Sabina y la visita de Jimenos Band; el 13 tocan The Aristocrats, buena banda anglosajona de hard rock con ecos de heavy en algunos punteos. El 17 noviembre, a la Capitol llega el ciclo SON Estrella Galica con Yaeji, que irradia pop y electrónica con tic de la música coreana aunque ella sea de EEUU. El 18 noviembre también huele a cita capaz de agotar boletos ya que aterriza Recycled J, un rapero madrileño que a sus 30 años es de lo mejor de su escena. Más tributos, el proyecto Sinatra & Jobim Project visita el local de la calle Concepción Arenal el 19 de noviembre, ejemplo de que Brasil y Estados Unidos hilaron un puente músical de brillo eterno.

Los suecos The Beat from Palookaville y Kamikaze Helmets, de nombre tan divertido como su sonido ska, reparten fiesta el sábado 24 noviembre en la Capi (Por cierto, ¿cuántos integrantes de su clientela sabrán que fue cine?). Otro viaje al ayer se propone el 26 noviembre en la Capitol con Queen Forever Tribute. Cano toma el relevo de ese escenario el jueves 30 de noviembre, ejemplo de que el rap saca a su público de casa con frecuencia por mucho que sean la generación de las pantallas digitales, lo mismo que busca el espectáculo Hook Urban Live del 1 diciembre con Dollar Selmouni, Garabatto, Xina Mora, Daps... un maratón con entradas desde 22 euros.