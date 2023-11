A directora xeral de Patrimonio Cultural da Consellaría de Cultura da Xunta, María del Carmen Martínez, fixo onte anuncio da achega de 525.000 euros por parte da administración autonómica ás obras de rehabilitación da igrexa de San Francisco. “Trátase dunha intervención de modificación e substitución integral da cuberta da igrexa”, que supón unha superficie de arredor de 3.500 metros cadrados.

“Dada a magnitude da intervención, a colaboración que se realiza por parte da Consellaría de Cultura, Educación, FP e Universidades será dun importe total de 525.000 euros que servirán para a substitución e mellora da cuberta e tamén para aquelas intervencións que se viron como consecuencia dos traballos iniciais”, explicou Martínez. Así, polo tanto, as obras tamén implicarán a mellora da fachada, do ciborio e a substitución dos ventanais e das baixantes “para evitar que a humidade penetre no inmoble”.

A directora xeral de Patrimonio Cultural expresou a decisión tomada dende a Xunta de Galicia de “colaboración coa Orde franciscana” para que esta obra de rehabilitación e mellora da igrexa “poida levarse a cabo”. En canto á duración destas intervencións de rehabilitación e substitución de cuberta e demais elementos, María del Carmen Martínez indicou que se prolongarán durante este mesmo exercicio, 2023, e parte do exercicio de 2024.