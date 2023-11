As obras de acondicionamiento da calzada no último tramo da rúa de Castrón Douro comenzaron na xornada de onte e prolongaranse de oito a nove semanas, tal e como indicaron dende Raxoi. Os traballos, consistentes na eliminación da pedra existente e o seu posterior formigonado, implican unha serie de restricións na circulación por mor desta actuación. Queda cortado un carril da zona en obras, dando paso alternativo á circulación por medio da instalación de semáforos de obra, e está prohibida a entrada á praza de Marcial Villamor desde o cruzamento con Castrón Douro, polo que os vehículos deberán entrar a través da rúa do Olvido.

Arranca el lunes la obra de Castrón Douro: el enlosado será sustituido por hormigón Para saír da praza de Marcial Villamor, dende Raxoi indican que deberá facerse en dirección á rúa de Curros Enríquez, quedando prohibido o xiro cara á rúa de Sar. Ademais, os vehículos que baixan polo primeiro tramo da rúa Castrón Douro, cando cheguen ao cruzamento coa saída da praza Marcial Villamor, deberán xirar obrigatoriamente á dereita cara á rúa Curros Enríquez.