A cita cinéfila por excelencia de Santiago, Cineuropa, achegará máis de 100 películas en Santiago, nunha nova edición coa comedia como eixe temático central.

Se non sabes que filmes ver, desde ELCORREO propoñémosche dez películas que non debes perderte.

1. Puan (2023)

Xoves 9, 20.00 horas no Teatro Principal de Santiago

Sinopse: Marcelo dedica a súa vida ao ensino de filosofía na Universidade de Bos Aires. Cando o profesor Caselli, o seu mentor, morre inesperadamente, Marcelo asume que herdará o posto de titular de cátedra que queda vacante. O que non imaxina é que Rafael Sujarchuk, un carismático e sedutor colega, regresará do seu pedestal nas universidades europeas para disputar esa mesma cátedra. Os torpes esforzos de Marcelo por demostrar que é o mellor candidato desencadearán un duelo filosófico, mentres a súa vida e o país entran nunha espiral de caos.

É o filme de inauguración de Cineuropa 37. Puan, de María Alché e Benjamín Naishtat, gañou o premio do xurado ao mellor guión e á mellor interpretación protagonista en San Sebastián.

2. Nothing Compares (2022)

Venres 24, 22.30 horas no Salón Teatro de Santiago

Sinopse: A historia do asombroso ascenso á fama mundial de Sinéad O'Connor e de como a súa personalidade iconoclasta a levou ao exilio do ámbito mainstream da música pop. Centrándose nas súas palabras e accións proféticas de 1987 a 1993, o filme reflexiona sobre o legado desta intrépida pioneira a través dunha perspectiva feminista contemporánea.

Dirixida por Kathryn Ferguson, foi gañadora do premio ao mellor documental no British Independent Film Awards 2022 e forma parte da sección oficial de documentais internacionais no Festival de Sundance 2022.

3. O auto das ánimas (2023)

Mércores 22, 17:45 horas no Salón Teatro e Xoves 23, 17.00 horas no Teatro Principal de Santiago

Sinopse: Nunha pequena aldea galega, a familia de Pablo vive apegada ás súas antigas tradicións e crenzas. Sentindo que non encaixaba no seu mundo, Pablo marchou hai 20 anos para converterse en cineasta. Pero, a medida que tanto el como a súa familia avellentan, un sentimento de inquedanza comeza a facerse máis forte nel, instándoo a retornar á casa para se enfrontar ás pantasmas do pasado e atopar respostas no pouco tempo que lles queda xuntos

É o primeiro filme como director de Pablo Lago Dantas, que conta con películas que chegaron a máis dun cento de seccións oficiais en prestixiosos festivais internacionais como Visións du Réel.

4. Perfect Days (2023)

Sábado 18, 19.15 horas e luns 20, 22.15 horas no Teatro Principal de Santiago

Sinopse: Hirayama traballa como limpador de baños en Tokio. Parece contento coa súa vida sinxela. Segue unha rutina estruturada e dedica o seu tempo libre á súa paixón pola música e os libros. Hirayama tamén ten afección polas árbores e mais a fotografía. Máis do seu pasado revélase gradualmente a través dunha serie de encontros inesperados.

Dirixida por Wim Wenders, gañou o premio ao mellor actor para Kôji Yakusho no Festival de Cannes 2023.

5. Femme (2023)

Venres 10, 18.00 horas no Teatro Principal e Sábado 11, 17.30 horas no Salón Teatro

Sinopse: A vida e a carreira de Jules (Nathan Stewart-Jarrett) como drag queen destrúese por mor dun brutal ataque homófobo. Ao se reencontrar nunha sauna gai con Preston (George MacKay), o seu atacante, que mantén oculta a súa orientación sexual, preséntaselle a oportunidade de se vingar. Irrecoñecible sen a súa perruca e a súa maquillaxe, Jules infíltrase na vida de Preston e, ao facelo, comeza unha perigosa sedución.

O filme de Sam H. Freeman e Ng Choon Ping foi candidato ao premio Teddy do Festival de Berlín 2023 e gañou a mellor película na sección Alquimias da Seminci 2023.

6. O mundo está tolo, tolo, tolo, tolo (1963)

Sábado 18, 20.45 en NUMAX e Sábado 25, 21.30 horas no Salón Teatro de Santiago

Sinopse: Nunha interminable autoestrada do deserto, oito automobilistas que van de vacacións comparten unha experiencia que trocará os seus plans e as súas vidas. Logo de que un misterioso descoñecido revele o agocho dunha fortuna procedente dun roubo, cada un deles emprende unha endiañada e desenfreada carreira por se faceren co botín.

O filme, que dá nome a esta Sección Paralela, gañou o Óscar aos mellores efectos de son e foi candidata noutras categorías en 1963.

7. O mal non existe (2023)

Sábado 18, 17.00 e Domingo 19, 17.00 horas no Teatro Principal de Santiago

Sinopse: Takumi e a súa filla Hana viven nunha aldea nos arrabaldes de Tokio. A súa vida vese fondamente afectada ao descubriren que preto da súa casa se vai construír un luxoso cámping para que os habitantes da cidade fagan escapadas cómodas á natureza. Cando dous representantes dunha empresa de Tokio chegan á aldea para celebraren unha xuntanza, queda claro que o proxecto vai ter un impacto negativo na subministración de auga local e que vai provocar disturbios. As intencións desiguais da axencia poñen en perigo o equilibrio ecolóxico da meseta e mais a súa forma de vida.

O filme de Ryusuke Hamaguchi gañou o Gran Premio do Xurado no Festival de Venecia 2023.

8. Anatomía dunha caída (2023)

Xoves 16, 19.15 horas e Sábado 18, 21.45 horas no Teatro Principal de Santiago

Sinopse: Durante o último ano, Sandra, unha escritora alemá, o seu marido francés, Samuel, e o seu fillo de once anos, Daniel, levaron unha vida illada nunha vila remota nos Alpes franceses. Cando atopan a Samuel morto na neve, a policía pregúntase se se suicidou ou foi asasinado e Sandra convértese na principal sospeitosa. Pouco a pouco, o xuízo tórnase nunha investigación das circunstancias da morte de Samuel e nun inquietante percorrido psicolóxico polas profundidades da conflitiva relación entre a parella.

Dirixida por Justine Triet, gañou a Palma de Ouro no Festival de Cannes 2023 e foi candidata ao Premio do Público no Festival de Locarno.

9. Z (1969)

Sábado 11, 21.30 horas en Multicines Compostela e Martes 14, 19.30 horas no Auditorio de Galicia

Sinopse: Nun país aparentemente democrático pero dominado polas forzas policiais e militares, un deputado da oposición é asasinado en plena rúa cando acababa de presidir un mitin de carácter pacifista. O asasinato, supostamente cometido por exaltados dun grupo de ultradereita, é encuberto polo Goberno e os militares. Porén, a investigación do caso será encomendada a un novo maxistrado que indagará no turbio asunto coa axuda dun xornalista gráfico.

Do director Costa-Gavras, foi a mellor película de fala non inglesa e mellor montaxe nos Óscar en 1970. Así mesmo, gañou o Premio do Xurado en Cannes 1969 e mellor actor para Jean-Louis Trintignant en Cannes.

10. O caso Goldman (2023)

Sábado 25, 20.30 horas no Teatro Principal de Santiago

Sinopse: En 1975 celébrase o xuízo de Pierre Goldman, unha apaixonada e controvertida figura do activismo de esquerda revolucionaria. Culpado de numerosos cargos, Goldman proclama a súa inocencia nunha acusación de dobre asasinato. Vinte anos antes do caso de OJ Simpson, o xuízo de Goldman reflicte as tensións políticas, ideolóxicas e raciais que marcaron os anos 70 en Francia e Europa. Considerado daquela como o xuízo do século, dividiu a todo un país e ampliou a fenda entre a dereita conservadora e os intelectuais de esquerda.

É o filme de clausura de Cineuropa. Le Procès Goldman , dirixida por Cédric Kahn, achega o controvertido caso de Goldman, condenado a cadena perpetua en 1969.

Ata aquí a nosa selección de filmes de Cineuropa 2023. E ti, engadirías algunha máis?