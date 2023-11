A EDAR da Silvouta e o orzamento do Consorcio foron dous dos protagonistas da comparecencia de prensa da alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que cada luns comparece para dar conta dos acordos da xunta de goberno local. En ambos casos a rexedora remitiuse ao acordo que onte asinaron a ministra de Hacienda en funcións, María Jesús Montero, e a líder do BNG, Ana Pontón, para a investidura de Pedro Sánchez como presidente do Goberno central, un acordo que segundo a alcaldesa implican unha mellora para Compostela.

No caso da estación depuradora da Silvouta (EDAR), o goberno do Estado comprométese a incrementar a súa contribución ata un 80%, un 15% máis que o compromiso inicial (65%), o que lle pode supoñer ao Concello, segundo os datos da licitación, un aforro de preto de nove millóns de euros. É dicir, o goberno compostelán pasaría de ter que achegar para a EDAR once millóns de euros a achegar pouco menos de dous millóns, 1.900.000 euros. Así o explicou onte a alcaldesa Sanmartín, que remarcou que hai que agardar a que “haxa unha oferta para poder falar de cifras concretas”.

En canto ao compromiso do Goberno central de incrementar nun 10% anual a súa achega ao Consorcio de Santiago no próximos tres anos (2024-2025-2026), a alcaldesa recalcou que “logo de moitos anos increméntase o orzamento”, algo que valora positivamente porque o goberno local considera, logo da xuntanza co presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que a administración autonómica tamén aumentará a súa achega. “O compromiso era que se incrementaba a súa achega o Goberno central tamén o faría a Xunta”, comentou Sanmartín en roda de prensa.

Neste sentido, Goretti Sanmartín dá por feito que a reparación do Pazo de Congresos, que até o de agora ía cinguirse ás cubertas, poderá ampliarse como solicitaba o goberno local a unha obra de reforma tamén no interior do edificio. Reparacións que o goberno local ve necesarias e incrementos orzamentarios para o Consorcio que levan á rexedora a considerar que a entidade poderá “recuperar o seu peso”.

En relación ao incremento da achega do Goberno central ao Consorcio de Santiago, a alcaldesa explicou que esa porcentaxe distribuirase da seguinte maneira: 10% nos orzamentos estatais de 2024, outro tanto en 2025, e o 10% final en 2026. Ante as preguntas dos xornalistas sobre a confianza na “cristalización” dese acordo, Sanmartín non amosou sospeitas, precisamente ao falarse de porcentaxes e anualidades concretas. Neste sentido, este incremento da achega da Administración Xeral do Estado destinarase exclusivamente á realización de investimentos no mantemento, conservación e rehabilitación do centro histórico.

Outra das cuestións que quixo resaltar a alcaldesa en canto ao acordo de investidura, foi o de “axilizar” a denominación da estación Intermodal como “Daniel Castelao”, coa intención de que a iniciativa non quede tan só aí, senón que “implique iniciativas nas zonas comúns” para expoñer a obra gráfica, literaria e política de Castelao e así “difundir o seu legado”.

As valoracións de PSOE e PP

Mentres o PSOE se congratulaba e afirmaba Aitor Bouza que “a Rueda esgotáronselle todas as escusas para incrementar a achega da Xunta ao Consorcio”, ao líder o Partido Popular local, Borja Verea, o incremento do “dez por cento” parecíalle unha cantidade “irrisoria”.

Bouza afirmou que onte era “un día de ledicia para Santiago”, que demostraba o “claro desinterese da Xunta” pola cidade mentres “o Goberno de Sánchez é quen aposta por Compostela”, en referencia a cuestións coma o compromiso de crear na capital o xulgado de violencia de xénero. “Para o PSOE, Santiago conta, mentres para a Xunta de Galicia somos cidadáns de segunda”, afirmaba Aitor Bouza.

Pola súa parte, Borja Verea afirmaba que os compromisos socialistas xa teñen tres anos e “estamos acostumados a que estes pactos do BNG co Partido Socialista queden en papel mollado”. Para o líder popular, “o verdadeiro pacto é a condonación da deuda catalá”, xa que segundo apuntaba Verea esta medida custaralle aos composteláns, “400 euros” a cada un e supoñerá unha merma nos servizos públicos da cidadanía.