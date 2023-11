David Chipperfield, gañador do Premio Pritzker de Arquitectura 2023, estará esta tarde no Centro Galego de Arte Contemporánea como participante do programa ConCiencia da USC. Nun acto, que comezará ás 19.00 h., proxectarase a versión abreviada do documental oficial do Premio Pritzker, peza audiovisual que inclúe imaxes exclusivas da cerimonia de entrega do premio, na Ágora Antiga de Atenas en maio de 2023, xunto con comentarios sobre a súa obra a cargo de anteriores galardoados e membros do xurado.

Cinco obras imprescindibles de David Chipperfield, Premio Pritzker 2023 Este documental é unha tradición incluída no cerimonial do premio dende 2020, ao non poder celebrarse presencialmente. En posteriores edicións continuouse con proxeccións en cidades significativas para o galardoado. No caso de Chipperfield, esas cidades serán Londres, Berlín, Venecia, Seúl, Shanghái, Nova York e Santiago. A continuación, Chipperfield pronunciará un relatorio ao que lle seguirá un coloquio no que tamén participarán Lourenzo Fernández, catedrático de Historia Contemporánea da USC e a arquitecta Carolyn Steel, entre outras personalidades.