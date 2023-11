O líder do PP de Santiago, Borja Verea, vén de manifestar a súa intención de traballar para que a capital galega se converta en alternativa a Lisboa como polo de atracción para empresas de países lusófonos, especialmente das áreas biosanitarias e no sector da innovación.

Para Verea “a relevancia internacional da capital de Galicia, ademais das sinerxías coas empresas do polo sanitario e do distrito biotecnolóxico, fan da cidade o enclave perfecto para aportar, no eido empresarial e da investigación, un atractivo para a ubicación de novas empresas nestas áreas de actividade”.

Neste senso, o popular destacou tamén que o potencial de Compostela non debe limitarse só a propia comunidade, senón que debe ir máis alá e proxectarse a nivel internacional "para que as empresas lusófonas tomen Santiago como alternativa a Lisboa, tanto desde o punto de vista económico, como pola calidade de vida e os servizos que a cidade lles pode ofrecer, grazas á nosa vocación cosmopolita e o noso posicionamento a nivel mundial”.

Así, a capital galega debe aspirar a converterse “nun centro neurálxico para estes países, que engloban hoxe en día un mercado potencial de case 300 millóns de persoas" e pode facelo aproveitando "as sinerxias lingüísticas entre o galego e o portugués", finalizou Verea.