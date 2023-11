A Casa de Mulleres Xohana Torres leva máis dun ano sen xestión, segundo denuncia o Partido Popular de Santiago, que considera que esa situación está a repercutir notablemente na actividade de mesma.

O concelleiro dos populares na capital galega, Borja Rubio pediu por iso este sábado ao Goberno do BNG que restableza o servizo de coordinación e funcionamento da Casa das Mulleres Xohana Torres en Compostela, xa que segundo indicou o contrato finalizou hai máis dun ano, quedando practicamente sen xestión un espazo que considerou que resulta imprescindible na cidade.

En palabras de Borja Rubio, “desde hai máis dun ano, a Casa Xohana Torres non conta cun servizo de coordinación e funcionamento que garanta que esta institución poida levar a cabo as súas actividades de xeito efectivo, ademais de cumprir coa súa misión de empoderar ás mulleres, contribuíndo a eliminar as desigualdades de xénero no municipio, así como promover o asociacionismo, nun claro apoio a estes movementos” dentro da propia cidade.

Como destacou o edil popular, mentres estivo en funcionamento, este servizo axudou a ter unha programación estable dentro do local, o que facilitaba que se cumprisen os obxectivos para os que foi posta en marcha, principalmente o de potenciar a igualdade de xénero.

Rubio remarcou que “estamos ante unha situación reiterada con outros proxectos na nosa cidade e agora, podemos ver, unha vez máis, como unha instalación municipal que funcionou, está sumida no esquecemento; é dicir, moi lonxe de potenciar o seu uso, o Goberno nacionalista condénaa ao olvido”, engadiu.

A Casa Xohana Torres é desde o punto de vista dos populares de Santiago un piar fundamental a través do que se pode crear cidade, para dar voz a quen o precisa, dotando de accións formativas ou instalacións a colectivos de Compostela, polo que “entendemos que é moi importante a súa posta en marcha, co obxectivo de promover unha igualdade de xénero e crear unha cidade inclusiva”, segundo salientou o concelleiro popular compostelán.

Ante esta situación co devandito edificio, o edil popular requeriu ao Goberno do Bloque Nacionalista Galego que “inicie o proceso para a licitación do servizo de coordinación da Casa Xohana Torres, adquirindo un compromiso coa igualdade de xénero e a súa determinación, para contribuír a que Compostela sexa máis igualitaria e libre de violencia de xénero”.