El encuentro internacional de cuadernos de viaje Compostela Ilustrada ha reunido durante tres días en Santiago (hasta ayer domingo) a más de un centenar de partícipes, con Iria Prol, ilustradora y diseñadora gráfica ourensana afincada en Santiago, entre sus grandes protagonistas. Ella hizo una ponencia y elaboró un mural en el hall del Auditorio de Galicia dedicado a Luisa Villalta (A Coruña, 1957-2004). El foro Compostela Ilustrada, creado en 2016 de la mano de El Patito Editorial y Miguelanxo Prado (que visitó Santiago el sábado), ha homenajeado a la citada escritora que destacó en la escena de los años 80 y 90 gracias a un certamen organizado por Gemma Sesar, entre cuyo poso sobresale el tributo de Iria hacia Villalta, un puente de colores.

¿Conocía ya la obra y/o vida de Luisa Villalta, a quien la Real Academia Galega dedicará el Día das Letras en 2024?

Apenas conocía cosas de ella pero estuve haciendo una pequeña investigación y descubrí que era violinista además de escritora. Conocí otros detalles de su vida y obra, como su labor a favor del gallego y sus múltiples facetas como docente y en la música, etcétera. Me sorprendió conocer su prematura muerte.

¿Cómo evoluciona el sector de la ilustración?

Veo que cada vez hay más gente que se dedica a esto a raíz del bum que hubo en Instagram hacia el año 2010 cuando gente que ya era conocida en otros ámbitos como el cómic empezó a utilizar la ilustración para muchas cosas, publicidad, moda… Es una profesión bastante precaria a no ser que seas muy conocido, cada vez hay más gente que se dedica a esto y es complicado tener buenos trabajos y buenos encargos.

¿Área favorita?

Lo que más me gusta y lo más bonito para mí es hacer murales porque en el gran formato combinas la parte artística de pintar con una parte más física de trabajar en grandes espacios, a veces incluso con andamios, y eso te activa, en especial porque paso largas temporadas trabajando delante del ordenador. Esta es una profesión muy solitaria y se agradecen mucho los proyectos donde colaboras con más personas o eres parte de otros ámbitos. Yo he hecho ilustración aplicada a packaging, campañas, branding, diseño gráfico... he ido adaptándome. En Galicia está la AGPI, la Asociación Galega de Profesionais da Ilustración, donde hay mucha gente enfocada al mundo editorial pero no por ser ilustrador tienes por qué hacer libros, a veces se da por hecho así pero está claro que es algo que se expande a otras muchas áreas.

El cómic pesa mucho en el sector, o eso parece dentro del campo de la ilustración en Galicia.

En Galicia se tiende mucho a enfocar la ilustración al cómic porque están autores importantes como Miguelanxo Prado o Bea Lema, que estuvo hace poco en Angoulême (Francia) y hace cómics muy interesantes y combina técnicas con bordado, con rotuladores… pero veo que hay otros muchos ámbitos. Por ejemplo, el muralismo en Galicia también es muy fuerte, hay varios certámenes de pintura mural, no siempre bien pagados.... Y hay buenas exposiciones como la que estaba en el Auditorio de Galicia hasta ayer, 1984, Unha xenealoxía feminista da arte urbana galega, impulsada por 7H Cooperativa Cultural, que se mueven mucho, y donde pude participar. En Galicia hay un montón de movimientos artísticos, ahora hay que avanzar en el hecho de que los trabajos estén bien pagados. Hay que educar al cliente a veces, explicarle que esto lleva muchas horas, requiere investigación, es un trabajo artesanal, no se hace con inteligencia artificial.

En mayo, David Rubín publicó en X (antes Twitter) un jugoso y comentado hilo criticando el uso de la IA (inteligencia artificial) en un cartel gráfico sobre el Celta de Vigo…

No lo he visto pero ahora mismo yo me siento amenazada por esa herramienta, sinceramente. Sé que hay mucha gente que va a tirar de eso pero, al final, es una tecnología que va a tener su parte buena y su parte mala. Es algo que ya está dando miedo a los creativos, por ejemplo, en la música, en el caso de intentos de crear con inteligencia artificial una canción de éxito que tenga ciertas pautas, pero nunca será igual hecha por una máquina que por una persona. Yo quiero pensar que no es lo mismo. Ya existen desde hace tiempo los bancos de imágenes donde te puedes comprar en internet imágenes por cinco euros, y la gente sigue haciendo ilustraciones por encargo que cuestan mucho más. Entonces, quiero pensar que el alma humana, la esencia no se va a poder igualar, quiero pensar que, de momento, no se ha igualado, pero miedo me da…