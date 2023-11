“Cómpre unha mudanza de rumbo no Departamento de Urbanismo do Concello de Santiago. É necesario que modifique a lectura restrictiva e os criterios taxativos das ordenanzas e normativas municipais, da lexislación autonómica vixente”. Este é unos puntos que recolle o comunicado conxunto emitido onte pola Asociación Hostalaría Compostela, a Asociación de Bares, Pubs e Discotecas e Hostalaría.gal, no que tamén destacan que “a hostalaría da capital galega é un exemplo a seguir”.

“A nosa cidade comprácese de contar cun sector altamente profesionalizado, de grande calidade, con grande prestixio, respectuoso con o conxunto da viciñanza da cal formamos parte, carecendo de cualquer tipo de conflictividade”, sinalan, ao tempo que apuntan que presentarán “alegacións ás consideracións da Instrución 2/2023 do Servizo de licenzas e disciplina urbanística”, e ata que estas se resolvan solicitan “a automática suspensión da aplicación da Instrución”. Puntualizan, ademais, que “representamos un dos principais motores económicos”. “Somos unha peza chave no PIB de Santiago, xerando millares de postos de traballo directos e indirectos”, sinalan, e din estar convencidos de que as súas demandas “son compartidas pola inmensa maioría dos habitantes e visitantes”.