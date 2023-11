La oferta de la Plaza de Abastos de Santiago resiste al mal tiempo. Después de semanas con muy mala mar, provocada por la cadena de temporales que ha azotado el litoral gallego, el mercado compostelano ha iniciado la semana con buenas expectativas. En palabras de su gerente, Marta Rey, “para el mal tiempo que sufrimos aún hay bastante pescado y de buena calidad”. Reconoce que días atrás escasearon algunas especies habituales porque una parte de la flota no pudo salir a fanear debido al impracticable estado del mar, sin embargo, en las últimas jornadas se ha percibido una recuperación. Este martes incluso se podía encontrar en el mercado de la capital gallega la cotizada palometa roja, “el pez rey”, apunta la gerente de la Plaza, cuyo precio ascendía a 40 euros el kilo. Pero no solo eso, sino que también había abundancia de especies como el rapante, el salmonete o los chocos de la ría, explica Rey, antes de remarcar que también hay gran oferta de centolla.

“Parece que va a ser una temporada muy buena para la centolla: va a haber abundancia y, además, de muy buena calidad”, avanza. Pese al mal tiempo y a la proximidad de las fiestas navideñas, declara que por el momento se mantienen los precios. La lubina de la ría estaba ayer a 30 euros el kilo, mientras que los rapantes oscilaban entre 11 y 17; y los xureliños marcaban ocho, según datos ofrecidos por la Plaza de Abastos. El precio de la centolla variaba en base al tamaño y procedencia. “Tiene más demanda el centollo de las Rías Baixas, que se alimenta mejor y es más blandito; en cambio, el percebe siempre se prefiere de las Rías Altas, de aguas batidas”, indica Rey, antes de detallar que la centolla se mueve estos días entre 17 y 22 euros.

Aunque la oferta ha resistido a los fuertes temporales, la responsable del mercado de la capital gallega admite que escasean algunos pescados, como los de roca y también el percebe. “El que hay es de fuera, porque aquí no están saliendo al mar”. No obstante, destaca la abundancia de merluza fresca, que se mueve entre 12 y 17 euros el kilo; y también de pulpo, que oscila entre 13 y 17 euros el kilo. “Para el pulpo también está siendo una muy buena temporada la de este año, aunque eso significa que habrá escasez de nécora, porque el pulpo se alimenta de nécoras; y habitualmente suele darse esa situación: si hay mucho pulpo, poca nécora; y viceversa”, señala Marta Rey en conversación con EL CORREO.

Esta semana, añade, también llegaron a la Plaza los primeros manojos de grelos, “a 3 euros”, mientras que la oferta de carnes, verduras y otros productos frescos se mantiene, a la espera del inicio de la campaña navideña. En cuanto a clientela, este martes no había mucho movimiento en el recinto. Al menos, en el momento que este periódico visitó las instalaciones. Cierto es que el tiempo estaba muy desapacible. “Los restaurantes suelen venir a primera hora de la mañana y mucha gente también viene después de dejar a los niños en los colegios”, justifica la gerente.

Marta Rey revela que en el mercado de abastos ya han recibido llamadas de clientes interesándose por la oferta para las fechas navideñas, aunque por el momento no se han recogido pedidos. “Todavía es muy pronto, no recomiendo a nadie congelar con tanto tiempo de antelación, como mucho la semana antes de las fiestas”, sostiene. Todo apunta a que a medida que se acerquen las fechas festivas los precios de los productos frescos empezarán a subir, ya no solo los pescados y mariscos, sino también las carnes y otros alimentos típicos de estas fiestas. Los precios de los productos del mar ya no solo están condicionados por el nivel de demanda, ya que también dependerán de la oferta, es decir, de la abundancia que haya de cada especie. El mal tiempo es un condicionante habitual del precio de los frutos del mar. Por eso no son pocos los que ya optan por adquirir los mariscos unas semanas antes y conservarlos mediante un método de congelación óptimo.