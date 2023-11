Clásicos do cine. O tradicional concerto de Cineuropa ofrecido pola RFG (Real Filharmonía de Galicia) chega hoxe ao Auditorio de Galicia con músicas de filmes de Nino Rota, Miklós Rózsa e Charle Chaplin. O encargado de dirixir a RFG é o director estadounidense Timothy Brock, que guiará a orquestra na execución de Il gatopardo (Rota), ‘Serenata húngara, opus 25’ (Rozsa) e The inmigrant (Chaplin). As entradas teñen un prezo de 15 euros.

Presentacións en Couceiro e Cronopios

Literatura. A oferta literaria compostelá ofrece hoxe dúas presentacións en senllas librarías. A primeira delas, ás 19 horas, terá lugar na libraría Cronopios, a onde a autora Vanessa Montfort leva a súa novela La hermandad de las malas hijas, unha obra con intriga, tenrura e comicidade que coa escusa dunha investigación explora tamén os lazos entre nais e fillas. É esta a sétima novela dunha prolífica autora de textos teatrais que colleitou en 2019 un importante éxito coa obra Mujeres que compran flores. Ás 19.30 horas, a libraría Couceiro acolle a Iria Morgade coa súa obra Quen escribirá a miña historia?’ (Galaxia) e protagonizada polos presos dun campo de concentración nos anos 30. Na presentación a autora estará acompañada polo historiador da Universidade de Santiago Antonio Míguez.

Folclore cántabro de Casapalma en Crechas

Concerto. A Casa das Crechas acolle esta noite, ás 21 horas, o concerto de Casapalma, formación integrada por Irene Atienza e Yoel Molina que integra jotas e melodías do folclore cántabro con ritmos electrónicos. Trátase pois dun traballo realizado na localidade de Cabuérniga (Cantabria) baseado no cancioneiro populacántabro, que aborda a música rexional desde unha perspectiva contemporánea, a través da introdución de elementos electrónicos. Entradas á venda en enterticket.es a un prezo de 10 euros.

‘Escola de Democracia’

Exposición. Xa se pode visitar no Claustro do Pazo de Fonseca a mostra, inaugurada onte, ‘Escola de Democracia. O proceso cara á Constitución Española de 1978’. Unha exposición coa que se conmemoran os 45 anos da Carta Magna e que conta con fondos da Fundación Pablo Iglesias e da colección privada Miguel Gutiérrez, que atesoura un importante fondo documental sobre a transición. Pode visitarse de luns a venres de 11 a 14 horas e de 17 a 20.30 horas.