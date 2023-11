La diabetes tipo 2, al contrario que la 1, “se puede prevenir o retardar adoptando una serie de medidas basadas fundamentalmente en la nutrición y el ejercicio, y es algo en lo que queremos incidir desde la Asociación Compostelana de Diabetes”, según explica su presidenta, Ana I. Castro.

Concienciar sobre los riesgos de la obesidad, relacionada muchas veces con la aparición de la diabetes tipo 2, sobre los beneficios de unos hábitos alimenticios en los que tengan un mayor protagonismo las verduras, el pescado, y de la práctica de ejercicio físico, es lo que se proponen desde esta asociación trasladar también al rural compostelano, mediante la organización de tres charlas en los centros socioculturales de Marrozos, A Peregrina y Santa Marta.

Unas jornadas que arrancan esta tarde en Marrozos, donde a partir de las 18.30 horas tanto la propia presidenta de la asociación compostelana como la nutricionista y colaboradora de la entidad Navia Duyos intentarán desterrar algunos de los mitos que aún existen en torno a esta patología y es que, según Ana I. Castro, “la gente no tiene una idea clara sobre lo que es la diabetes porque todavía hay gente que te dice que no sabe por qué es diabética si no prueba el azúcar, por ejemplo”.

En la que será la primera salida al rural de la asociación, harán hincapié en los cuidados a tener en cuenta para quienes son diabéticos, así como la forma de intentar ralentizar al máximo su aparición, ya que según indica “no es lo mismo que una persona empiece a tratarse con 50 años que con 70 porque el tiempo para desarrollar complicaciones se acorta”, y añade que “la batería de tratamientos que tenemos también es muy amplia, y si empiezas con pastillas y luego no te tienes que inyectar insulina hasta los 90 años, tu calidad de vida va a ser mucho mejor”.

De la mano de Navia Duyos, que destaca que además de nutricionista es especialista en diabetes, se enseñará también a los asistentes a leer las etiquetas de los productos “para saber qué tipo de galletas o de cereales te puedes comer porque muchas veces se venden como muy saludables y sin azúcares añadidos, pero tienen otros componentes que no dejan de ser azúcares; a veces la gente piensa que la panela o el azúcar moreno es muy saludable, pero no dejan de ser azúcares”.

Tras la cita de esta tarde en Marrozos, la de A Peregrina tendrá lugar el 24 de noviembre y la de Figueiras el 1 de diciembre, dentro de unas iniciativas de concienciación como la que este martes llevaron a cabo en el Toural, donde midieron la glucosa a más de dos mil personas.