As gañadoras do 'Premio Internacional Compostela para álbums ilustrados 2023', as catalás Núria Figueras e Anna Font asistiron onte emocionadas ao Pazo de Raxoi, lugar no que se fixo entrega deste galardón pola súa obra gráfica A visita, na que a “presenza do silenzo” xunto a unha raposa son os protagonistas. Un premio que ten unha contía de 9.000 euros, ademais da publicación da obra pola Editorial Kalandraka.

“Me siento amenazada por la IA pero quiero creer que no podrá igualar el alma humana” A visita foi seleccionado polo xurado por por tratarse dun “álbum ilustrado perfectamente construído que nos achega a un concepto tan abstracto como é o silenzo. Nunha sociedade como a actual, saturada de ruído, de contaminación sonora, a reivindicación de momentos de silenzo e de soidade é cada vez máis necesaria”. Na súa intervención Núria Figueras, que comezou falando en galego, agradeceu o premio e defendeu a necesidade do silenzo nunha sociedade chea de ruído, “se lle abrimos a porta ao silenzo, abrirémoslle a porta á tranquilidade, e se como a raposiña do conto, conseguimos gozar da súa compañía, aprenderemos a estar sós con nós mesmos, e só así podermos estar ben cos demais”, afirmaba a autora, xornalista e editora da revista infantil El Tatano, o Cavall Fort dels petits. Núria Figueras fixo referencia, en relación ao certame o interesante que lle resultou unha proposta na que podes presentar a túa obra en calquera lingua e que, non seu caso presentou en catalán, “a miña lingua materna”. A ilustradora Anna Font, fixo a súa intervención entre a risa e o pranto, xa que comezou explicando “soy muy llorona” e continuou demostrándoo, pero con moito humor. Font explicou a ilusión persoal de ter unha obra editada por Kalandraka e agradeceu que o xurado recoñecese o seu traballo en A visita, “foi un enorme esforzo e un reto moi complexo”. O director de Kalandra, Xosé Ballesteros, quixo facer, durante o acto, un chamamento a que “haxa moitos libros en papel para a infancia fronte á tiranía do dixital”. “Reivindicamos a beleza das páxinas dun libro, debemos felicitarnos cando se publica unha obra tan fermosa como é A visita”, engadiu. A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, tamén tomou a palabra no evento parafraseando a Núria Figueras, “os silenzos son imprescidibles, se non nos escoitamos a nós non é posible crear”. Para Sanmartín A visita é “un libro fantástico dende o punto de vista de guión e de ilustración”. No acto, conducido pola técnica responsable do departamento de Educación, Beatriz Varela, actuou o músico Xabier Díaz, acompañado de Roberto Grandal no acordeón e Iván Costa na zanfona, que interpretaron un programa que incluíu Alalá de Muxía, No salón das cereixas, Maneo de Vilaño e Voa o aire.