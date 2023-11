Grison (Madrid, 1984) es un músico guasón con alma de humorista en La Resistencia, programa de Movistar Plus presentado por David Broncano, cómico nacido en Santiago que aprendió a andar en Orcera (Jaén, a donde fueron sus padres tras vivir en Rianxo). En ese formato, Grison crece desde hace seis años. Suplió a Broncano en una ausencia imprevista y ahora hasta hace anuncios, de ahí la expectación por verle este sábdo en As Cancelas (20 h.), con entrada libre. Ese centro comercial cumple 11 años en Compostela y le ha llamado para celebrarlo con sonrisa.

Marcos Martínez (Grison) estudió Magisterio Musical en la Universidad Autónoma de Madrid. Siendo veinteañero, un accidente lo dejó tres meses sin riffs y lo que para un guitarrista de una banda funky era un castigo, a la larga, fue un regalo. Parado, lejos del mástil, empezó a hacer ruidos con la boca en busca de música, eso que los anglosajones llaman beatbox. Y en 2013, este madrileño algo cheli pintó la cara a medio mundo en la Casa del Blues de Los Angeles (California, EEUU) al ganar el tercer concurso internacional Loop Station World Championship. Luego, cuando era comercial de Roland conoció a Ricardo Castella, humorista y actor con quien hace dúo en La Resistencia. Ese cliente suyo (cliente, de instrumentos, ojo) le propuso probar en un loco formato que se ha convertido en la estrella de Movistar Plus.

¿Qué show trae a Santiago?

Es una mezcla de comedia y beatbox. Es como una especie de karaoke donde la gente es partícipe por completo del show, se sube a cantar conmigo, grabamos canciones juntos, hay vacile... Hay implicación total por parte del público. Junto las dos esencias: el beatbox loopstation y la comedia improvisada.

En febrero de 2024 se van a cumplir seis años desde el estreno de La Resistencia, ¿en qué ha ido cambiando este formato televisivo?

La Resistencia ha cambiado poco. El formato sigue siendo el mismo que cuando empezamos. Sí es verdad que nos conoce más la gente por la calle y que hemos cambiado de teatro, yendo a uno ligeramente más grande pero sigue habiendo buen rollo, por suerte, ya desde hace seis años, y la misma humildad por parte de todo el equipo, así que… genial.

Quienes hacen cultura y ocio aportaron mucho en streaming de forma altruitsa en la pandemia, ¿se acuerda el público de ese esfuerzo?

Yo durante la pandemia no paré en casi ningún momento, estuve haciendo bolos durante toda la pandemia con Jaime Caravaca, salvo cuando tuvimos que estar confinados, pero en cuanto se abrió la veda estuvimos haciendo bolos y la gente venía muy agradecida de que fuéramos a pueblos y a zonas recónditas de España para llevar un poco de humor. Después de eso, sí he notado que la gente viene más a ver los shows.

De nuevo, visita Galicia.

Sí. Tengo tengo varios colegas en Galicia, buenos amigos que están en Vigo, en la zona de Cambados, en la ría de O Grove, de lo bueno lo mejor, Galicia calidade. Siempre me gusta ir a Galicia para comer bien y… lo que sea bien... (Riendo).

¿Qué referentes tiene un músico que hace humor?

Mis referentes, esencialmente, son musicales porque yo vengo del mundo de la música. Soy músico, lo de humorista ha sido por adaptarme y buscar la supervivencia, el pan.Entonces, me gusta mucho la gente del arembi (rhythm and blues o, abreviado como R&B), como Stevie Wonder, Quincy Jones, Michael Jackson, el mundo negro de la música, y luego el hiphop de Snoop Dogg, Dr. Dre, o Scott Storch que es el productor de Dr. Dre y mucha otra gente similar. En el ámbito del humor, no podemos dejar de nombrar a Michael Winslow, que hacía los sonidos con la boca en la saga de películas de Loca academia de policía (1988) y que fue el primero en introducir esa técnica, y luego en el mundo del beatbox está Razhel,que fue de los primeros que salió haciendo música con la boca. Y en el campo hispanohablante está Miky Mc Phantom, un argentino que integra muy bien el tema de hacer sonidos con la boca con la comedia.

¿Qué canciones contiene el espectáculo para desatar las reacciones del público e ir hilando así las diferentes bromas?

Utilizo temas que se conoce todo el mundo, desde temas clásicos de AC / DC a música de Scatman o el Don’t Worry Be Happy de Bobby McFerrin. Empleo éxitos de todos los tiempos, de los años 70, 80 y 90 mayormente, pero ahora estoy metiendo un poquito de reguetón por aquello del qué diran y, sobre todo, para así ridiculizarlo.

¿Se busca hoy en este formato de Movistar Plus ser algo más mainstream? Las últimas dos veces que lo puse estaban respectivamente en el sofá de invitados Víctor Manuel y Belén Esteban.

Meter a Belén Esteban y Kiko Matamoros en La Resistencia más que para ir al mainstream es todo lo contrario, es ir a las catacumbas del entretenimiento. Creo que hay que compaginar invitados poco conocidos y otros que son bastante conocidos porque de estos últimos también se nutre el programa y, de hecho, el programa dio un salto muy grande desde que vino Gerard Piqué, y esos invitados conocidos se mezclan con un tipo de invitados que creo que no van a ningún otro programa, gente del trap, del resto de la música urbana, escritores, cómicos… Todo lo que viene es bienvenido pero hay que atender un poco al mainstream, es inevitable.

El vídeo de la entrevista hecha a Piqué es el más visto del canal de La Resistencia en Youtube, con más de 14 millones de visualizaciones, pero lleven a protagonistas de uno u otro campo, la comedia pervive como eje del formato cuando a nivel social parece que hoy hay cierta actitud tiquismiquis e incluso censora. ¿Cuesta más hacer humor ahora?

Creo que la comedia actual es un poco el reflejo de la sociedad en la que vivimos ahora mismo. Creo que después de la pandemia se ha endurecido todo un poco, se nota que la sociedad está un poco más rígida en todos los sentidos, está un poco más sensible e incluso diría que está un poco más cabreada y el humor no se toma como se tiene que tomar, no se toma como humor y se malinterpreta muchas veces y se trata de sacar rédito político, de sacar del humor un beneficio para unos y para otros, y no tendría que ser así.El humor es solo humor y está para reírse, entonces, en ese sentido, sí que pienso que hoy estamos un poco peor que... no digo que hace cinco años, pero sí peor que hace diez años.