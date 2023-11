A Plataforma Vía Galega, acompañada por edís da Corporación municipal de Santiago, celebrou na praza de Galicia un izado da bandeira en conmemoración das asemblea fundacional das Irmandades da Fala, un 17 e 18 de novembro de hai 105 anos. No evento, que comezou coa marcha do antigo reino de Galicia e finalizou coa interpretación do himno galego, interviron Anxo Louzao en representación de Vía Galega, a edil Míriam Louzao como alcaldesa en funcións, e os mozos Mencía e Francisco, que ademais de izaren a bandeira galega, recitaron dúas poesías.

Durante a súa intervención, Anxo Louzao, máis alá de referirse ás Irmandades da Fala, fixo referencia ao Goberno galego. "Infelizmente, padecemos un goberno que ve perigoso todo o que reforce a nosa identidade nacional, ou promova a defensa dos nosos intereses colectivos, só así se entende que persista en marxinar a nosa lingua", refería Louzao, que tamén lembrou a oposición do goberno de Alfonso Rueda ao uso do galego no Congreso dos Deputados, "e ao rexeitamento do Parlamento galego de corrixir a letra do himno, votando en contra". En referencia á presentación dunha ILP (Iniciativa Lexislativa Popular) solicitando a interpretación completa do himno nos actos oficiais, e que reuníu 16.000 sinaturas.

Louzao tamén quixo deixar claro que "a españolización nos nega como pobo" e animou os presentes a sentirse "orgullosos de sermos valerosos e valentes, promovamos a nosa cultura, falemos a nosa lingua, cantemos o noso himno e exhibamos a nosa bandeira, só así camiñaremos pola senda necesaria para rachar coa nosa colonización".

A concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao, actuou no evento como alcaldesa en funcións (Goretti Sanmartín atopábase en Alcalá de Henares, nunha asemblea do Grupo de Cidades Patrimonio). Louzao fixo referencia a Rosalía de Castro, ao emblemático da praza de Galicia, por onde cada 25 de xullo "atravesan milleiros de persoas" na manifestación do "Día da patria" e lembrou tamén a 'Alba de Compostela', evento que "chegou para quedarse", para reafirmar a nosa identidade e cultural, que a edil cualificou como unha das bases do Goberno local.

No remate do evento e xusto antes do izado da bandeira e da interpretación do himno galego, Mencía e Francisco recitaron senllos poemas, de Manuel María (A bandeira de Galiza) e Ramón Cabanillas (En pé!), respectivamente.