Julio Lado (1936, Santiago) proviene de una larga tradición de orfebres cuyos inicios datan del siglo XIX. “Primero fue mi bisabuelo; después mi abuelo, Andrés Lado; mi padre, Manuel Lado y mis hermanos y yo”, relata Julio. Fue su bisabuelo quien, después de haber estado en la rúa da Rapa da Folla, se instaló en la rúa do Vilar, donde la familia de orfebres estaría trabajando 200 años después.

Julio se inició en el oficio cuando era pequeño. Durante las vacaciones sus padres los hacían ir al taller y con menos de 14 años él ya hacía sortijas. Después, cuando tenía 15, falleció su padre y su hermano, Ángel Lado, le propuso que empezara a trabajar en el taller: “Estudiar no me gusta. Trabajar me queda, pero estudiar no. Así que Ángel me dijo de ir para el taller y yo acepté”. Fue así como empezó a aprender y ejercer el oficio ya durante su adolescencia.

Mientras trabajaba en el negocio familiar también se formaba en la EASD Mestre Mateo, aunque antes recibía el nombre de Escuela de artes y oficios, a la que asistía al salir del taller, de seis a diez. Sin embargo, a los 22 años tuvo que dejarlo para irse a Madrid a hacer la mili. Después de dos años en la capital, pudo volver: “Cuando trabajabas en el negocio familiar no te daban sueldo, por eso quise irme al extranjero para ahorrar algo”, explica.

Viena y Alemania

Con 25 años decidió que necesitaba irse fuera del país. Fue así como, yendo a la sindical, comenzó a mirar posibles destinos. “Al principio iba a irme a Australia, pero para poder ir ahí tenías que estar casado ya que querían familias”, explica. En Viena buscaban a gente para trabajar en un taller, por lo que él aceptó irse.

Después de tres años allí, se movió a Alemania: “La moneda alemana valía más al pasarla a pesetas y yo quería ahorrar para poder pagarme la entrada de un piso, así que me marché a Múnich para andar un poco como el chico de los recados”.

Al volver al país también regresó a la joyería, donde cada vez tenía más responsabilidades. En el momento en el que su hermano decidió irse para poder ganarse la vida, Julio Lado tuvo que empezar a realizar él mismo los diseños para los clientes, los dibujos y hacer las cuentas. Fue desde esa joyería, localizada en la rúa do Vilar, desde dónde pudo ganarse la vida como orfebre, pero también ver todos los cambios que se iban implementando a su profesión.

Evolución del oficio

Una de las cosas que destaca Julio Lado no es el añadido de tecnología, sino cómo ha cambiado la forma de comprar la plata: “Ahora compras láminas del tamaño y grosor que quieres cuando antes había que fundirla y estirarla a mano. Llevaba tanto tiempo preparar la plata como hacer una pieza completa. Tenías que darle con un martillo, que pesaba por lo menos dos kilos, y estabas dándole durante dos días”, explica.

Recuerda como su abuelo en una ocasión se dirigió a la zona donde se localizaba el castromil en busca de gente que trabajara para él estirando plata: “Fue hasta allí porque había personas limpiando zapatos y buscando trabajo. Los que aceptaron estuvieron quince minutos trabajando y rápidamente le dijeron que aquello era demasiado duro”, recuerda.

En cuanto a las herramientas, muchas de ellas han evolucionado haciéndose más sencillas de usar. Sin embargo, Julio Lado tiene “todos los hierros de sus abuelos”, por lo que usa el sistema “de toda la vida”. Hay otras cosas que el paso del tiempo no ha conseguido cambiar, como que el lacre no se vende, hay que hacerlo: “Es una mezcla de resina roja y aceite de oliva en la que se clava la pieza para poder ir pegándole y cincelando”, explica.

Corazón de plata

Fabiola de Mora y Aragón, reina consorte de Bélgica, se puso en contacto con Julio Lado en los 90, cuando Balduino, el rey, murió. Le encargó una lámpara en forma de corazón que pretendía colocar en una iglesia, de la que no reveló ubicación, para que estuviera encendida por siempre recordando el gran corazón de su difunto marido. Julio Lado realizó el encargo y se la entregó personalmente.

Pero este no es el único trabajo que destaca, sino que también le entregó a un escultor alemán que había peregrinado a Santiago un botafumeiro que poder colgar en su taller. “Le tuve que hacer una cadena muy larga para conseguir lo que él quería”, explica. También hacía piezas que permitían a personas con la traqueotomía hecha hablar: “Eran dos partes, una era como la palleta de la gaita; tenían que metérsela en la boca y les permitía hablar”.

A pesar de que lleva jubilado desde el 2011, su actividad no ha cesado y aún acepta pequeños encargos. Además, es uno de los fundadores de la Asociación de Ourives de Compostela. Él, junto con Ricardo Rivas, se dedican a restaurar las joyas que pertenecen a la Universidad de Santiago: “Lo primero que restauramos fue la maza procesional”.

Sin embargo, a pesar de la larga tradición de orfebres que hay en Compostela y la importancia que han tenido a lo largo de la historia, tiene claro que su oficio está a punto de desaparecer. “Hoy poca gente trabaja de manera manual, se prefiere un trabajo más sencillo, menos artesanal y más rápido”, asegura convencido.