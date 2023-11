A Delegación de Santiago do Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG) organiza este mércores, 22 de novembro, unha conferencia titulada Compostela en dez pasos. Somos Cidade ou cada quen ao seu? que ofrecerán os arquitectos Xerardo Estévez e Alfonso Salgado. A charla celebrarase ás 19.30 horas na sede Afundación de Santiago (rúa do Vilar, 19).

Os arquitectos explican que unha cidade é un ente que concilia a competencia de cada individuo e as súas carencias coa vida en comunidade. “A sociedade construímola no fogar, no traballo, no tránsito polas rúas, as prazas e os bulevares. O ser humano é un ser social que comparte e colabora, e a cidade é a expresión máxima desa condición”, indican.

O exalcalde Estévez e Salgado apuntan que a cidade é unha causa común, “non pode ir cada quen ao seu”, sexa un veciño ou un gremio, apropiándose, dalgún xeito, dunha parcela que considera propia, nin tampouco a gobernanza da cidade pode ser un sumatorio de intereses. “A cidade é o lugar compartido, o acordo na diferenza, a coherencia na mestura, o compromiso no conflito, e casa mal coa simpleza e a segregación”, destacan.