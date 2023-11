O Teatro Principal engalanouse este domingo ao serán (19.30 horas) para entregarlle o Premio Cineuropa ao cineasta portugués João Canijo. Un evento no que tamén se proxectou a súa última creación, Mal viver, película recoñecida polo xurado da Berlinale. Unha historia na que, unha vez máis, Canijo mostra a ansiedade e a contaminación emocional que se establece entre nais e fillas.

“É unha honra tremenda, non podo estar máis ilusionado, mais confeso que con medo, porque é unha especie de premio de xubilación”, dixo no escenario do Teatro Principal João Canijo ao recoller o premio, logo de escoitar a Moncho Lemos, comunicador que presentou a gala, José Luis Losa, director de Cineuropa, e ao deputado provincial Xosé Penas. Sen abandonar o humor, Canijo comentou sobre as palabras de Lemos unha vez que o cineasta subiu ao escenario a recoller o premio. “A xente pensa que os directores que facedes películas de festivais sodes moi serios pero chibáronme que es un home que ten un sentido do humor marabilloso”, dixo Moncho Lemos, ao que Canijo respondeu: “Ás veces”.

Ao subir ao escenario o director non quixo deixar pasar a ocasión de agradecerlles ás actrices de Mal viver, “Rita Blanco, coa que levo traballando corenta anos, Anabela Moreira, vinte anos, e Cleia Almeida... que son as máis antigas, pero as outras tamén contan”. Canijo tivo unha mención especial para a súa directora de fotografía, Leonor Teles, “unha nova adquisición na equipa, que me levou a outro nivel”.

Repaso á cinematografía de Canijo

Previo á entrega do galardón, proxectouse un vídeo con fragmentos das producións cinematográficas de Canijo, particularmente de Sangue do meu sangue, de 2011 e xa proxectada en Cineuropa no seu día, e de Mal viver. Deste último filme premiado polo xurado da Berlinale, o propio director falou sobre a ansiedade e o conflito entre nais e fillas. Cuestión na que coincidiu con varios críticos que definiron a película como “opresiva, claustrofóbica ou afogada no resentemento”, pero tamén cun brillante equilibro entre a “ética e a estética”, que non deixa que o filme caia no melodrama.

Canijo rodou Mal viver e Viver mal, simultaneamente, durante a pandemia e por 12 meses, nos que, entre outras cousas, ademais de planos perfectamente definidos antes da rodaxe, tal e como facía Alfred Hitchcock, coñecía á perfección o deseño do espazo no hotel no que rodaba, e que era ademais onde pasara gran parte das fins de semanas na súa mocidade. Dous filmes que son case plano e contraplano. O primeiro relata a vida de cinco mulleres nunha situación de amargura, segredo e conflito que lembra (segundo algúns críticos) á La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. O segundo (que non se proxectou este domingo en Cineuropa e que competía na Berlinale noutra categoría), leva ao primeiro plano aquilo que no primeiro é fondo da imaxe... Os hóspedes, o que fai ruído mentres as protagonistas se enfrontan ou procuran resolver os seus conflitos. Mais os hóspedes tampouco están libres do malestar que Canijo quere trasmitir, “un malestar premeditado”, que fai que o hotel que rexenta Piedade xunto a Ângela, Sara (a súa nai), Raquel (a súa prima) e Salomé (a súa filla), fagan do espazo algo moi semellante ao que creara Stanley Kubrick e protagonizara Jack Nicholson, en O resplandor, do que non se ven libres os hóspedes, máis ben algo que convida á maldade entre eles.

Na entrega do Premio Cineuropa a João Canijo, cunha vintena de películas de ficción (descontamos aquí as súa producións documentais), estiveron presentes ademais do deputado Xosé Penas, do director de Cineuropa, José Luis Losa, e do presentador Moncho Lemos, a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, e os edís Míriam Louzao, Xesús Domínguez, Xan Duro, Mercedes Rosón e Borja Verea, entre outros.