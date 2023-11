Una treintena de escolares del CEIP Quiroga Palacios han guardado un minuto de silencio en la Praza do Obradoiro de Santiago por los niños, niñas y adolescentes víctimas en Gaza.

Acompañados por la alcaldesa de la capital gallega, Goretti Sanmartín, antes de participar en un pleno infantil en el consistorio, el alumnado del centro compostelano ha participado en esta iniciativa con motivo del Día Mundial de la Infancia.

👧👦O Concello súmase á conmemoración do #DíaMundialdaInfancia coa celebración dun pleno infantil co alumnado do CEIP Quiroga Palacios



+info👉https://t.co/s8ZE8copWI pic.twitter.com/8zZwr1iN6C — Concello de Santiago (@PazodeRaxoi) November 20, 2023

Entre los presentes en este minuto de silencio también ha estado el presidente de la Asociación Galaico Árabe Jenin, Sami Ashour, que ha denunciado "el genocidio que está ejerciendo Israel contra la población civil en Gaza". "No puede durar. Hay que pararlo de cualquier forma. Hay muchas personas, muchos niños y mujeres que están perdiendo la vida sin ninguna culpa", ha lamentado.

Además, ha señalado que "no es cierto" lo que dice el presidente de Israel de que "no hay inocentes en la Franja de Gaza". "No es cierto que son animales, no es cierto que son responsables de lo que hace Hamás. Están matando a niños mujeres, ancianos, civiles... No tienen ninguna culpa", ha censurado.

Asimismo, en este Día Mundial de la Infancia, Sami Ashour ha reprochado que están "matando a toda la infancia" de la Franja, dejando a "más de un millón de niños sin techo, sin comida, sin medicamentos y, en definitiva, sin futuro".

Ante esta situación, ha pedido a los estados "que se dicen avanzados y civilizados" que "no miren a otro lado". "Hay que levantar la voz, no hay que tener miedo a Israel. Los políticos sois libres y soberanos; tenemos que decir todos la verdad. Tenemos que decir que hay que parar esta matanza que no tiene ningún sentido", ha manifestado.