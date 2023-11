O Concello de Santiago súmase un ano máis á conmemoración do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres este 25 de novembro.

Así, a rexedora da capital galega, Goretti Sanmartín, e representantes de todos os grupos municipais participaron esta mañá nun acto na praza do Obradoiro no que se leu a declaración institucional aprobada de forma unánime no Pleno do Concello do pasado 26 de outubro.

Precisamente foi a alcaldesa quen abriu o acto, seguida dos concelleiros Mercedes Rosón (PsdG), Borja Rubio (PP), María Rozas (CA) e Míriam Louzao (BNG).

Devandita declaración, impulsada polos catro grupos políticos municipais, recolle a preocupación da Corporación polo "recrudecemento dalgúns tipos de violencias contra as mulleres" e pola "expansión dunha vaga reaccionaria que nega a violencia machista" nestes últimos anos.

Así, fan relación aos datos do XV informe anual do Observatorio Estatal da violencia sobre as mulleres, segundo os que "o 86,2% de delitos contra a liberdade e indeminidade sexual cometéronse contra mulleres" e "das 14.608 vitimizacións de mulleres por este tipo de delitos, rexistráronse 287 de corrupción de menores ou persoas con discapacidade e 432 relacionados con contactos tecnolóxicos con menores de 16 anos".

Fronte a esta realidade, a declaración incide na necesidade de "dotarnos de máis ferramentas para a prevención e actuación", poñendo o foco nos "servizos de atención e acompañamento ás mulleres, especialmente ás mulleres vítimas de violencias machistas".

Con esta finalidade, Raxoi comprométese a "traballar na súa eliminación de todos os espazos do concello". Para iso, expón algunhas medidas concretas como a formación do persoal para "incorporar a perspectiva de xénero e a protección das vítimas da violencia machista a todos os niveis de acción"; a mellora da coordinación, prevención e intervención fronte a violencia machista en colaboración con outras administracións, ou garantir que os espazos municipais sexan "espazos seguros para as mulleres".

O manifesto tamén reitera o compromiso de Raxoi co Pacto de Estado conta a Violencia de Xénero no seu papel como "primeiro punto de acceso, apoio e asesoramento para as mulleres vítimas de violencia machista e as súas familias" e insta á Xunta de Galicia a "aumentar as prazas nas casas de acollida e aumentar o número para que poidan utilizalas máis mulleres con casuísticas nas que converxen múltiples vulnerabilidades que aumentan o nivel de risco".

"O teu machismo dá noxo"

O Concello puxo en marcha ao longo deste mes a campaña "O teu machismo dá noxo", coa intención de convidar á cidadanía a reflexionar sobre os comportamentos e formas de violencia machistas nas redes sociais e no mundo do deporte.

Neste senso, estanse a difundir unha serie de mensaxes a través de diferentes soportes nos establecementos comerciais e hostaleiros adscritos, así como a través de imaxes nos autobuses urbanos e marquesiñas, lonas desepregadas en diferentes edificios emblemáticos e espazos deportivos ou proxeccións nalgunhas prazas da cidade.