A Universidade de Santiago de Compostela aproubou onte no seu Consello de Goberno a planificación complementaria 2023 da Proposta de actuacións en materia de PDI (Persoal Docente Investigador) e as Bases para a elaboración da Planificación de Profesorado 2024. Con estas accións, a institución académica fai fronte ao derradeiro semestre deste curso e senta as previsións para o 2024-2025. Son 35 en total as prazas que a universidade ten que cubrir na última parte do curso actual. Concretamente, contémplase a creación e convocatoria de 19 prazas de profesorado axudante doutor, a reposición de 11 prazas de profesorado non permanente que quedaron vacantes e as prazas que quedaron desertas na Planificación do 2023 (cinco prazas de profesorado axudante doutor e dúas de profesorado asociado de Ciencias da Saúde).

Por outro lado, este plan pretende solucionar as 61 baixas que houbo ao longo deste curso, unha decena máis das contempladas no pasado mes de febreiro. En relación a isto, Ernesto González Seoane, Vicerreitor de Profesorado da USC, afirmou que “o número de xubilacións non forzosas é bastante elevado”. A capacidade de prever da universidade non chega, como é normal, a predicir as persoas que van causar baixa por razóns diferentes á idade (falecemento, excedencia, inhabilitación...). Porén, desde o Vicerreitorado de Profesorado contan que nos últimos anos a cifra común de baixas reais por curso adoita situarse entre os 50 e os 60 docentes. A cifra concreta de prazas liberadas non se pode confirmar ata que chega a segunda Planificación do Consello de Goberno, situada en outubro ou novembro (como a aprobada onte). Esta planificación complementaria ten a finalidade de axustar as previsións formuladas na planificación de comezos de ano. Así, por exemplo, para o curso que vén hai plantexadas 30 xubilacións forzosas, cifra coa que xogan para convocar prazas, pero que seguramente sofra un aumento na seguinte Planificación. Tamén colle importancia previsión de déficit estrutural a cinco anos, que agora mesmo non se coñece.

A reposición de docentes depende da lei orzamentaria que rexa no momento. “Nos últimos anos a taxa de reposición estaba no 120%”, afirma Ernesto González Seoane. Agora mesmo non se poden pronunciar sobre o valor que tomará esta taxa no vindeiro, ao non estar aprobados aínda os Presupostos Xerais do Estado para 2024.

Neste Consello de Goberno tamén se trataron outros temas, entre os que destaca o acordo sobre a substitución de membros das comisións de selección de prazas de profesorado en casos de existencia de causas de abstención e conflito de intereses, a proposta ao Consello Social de complementos retributivos autonómicos e a modificación do regulamento polo que se establece o réxime de redución docente e de retribución de cargos e responsables académicos na USC. En materia de alianzas tratouse o Observatorio do Dereito á Alimentación en España, que está pendente de ter personificación xurídica grazas á creación dunha asociación entre diferentes universidades de España que buscan garantir o dereito humano á alimentación.

Por último, aprobáronse as ponderacións académicas que terán vixencia no acceso ao SUG (Sistema Universitario Galego) do curso que vén, 2024-2025. Ademais, tamén se tratou a modificación do Regulamento de Estudos Propios a aprobación de memorias deste estudos e o Regulamento de TFG do Grao en Bioquímica. A xestión e uso de espazos e de Publicidade Institucional Activa saíu adiante, ademais da Oferta de Emprego Público complementaria de estabilización extraordinaria do PAS (Persoal de Administración e Servizos) para o ano 2023.