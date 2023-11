Incrementar a visibilidade da Facultade de Relacións Laborais, profundar nos vínculos do centro a nivel estatal e internacional ou fomentar a creación de novos grupos de investigación serán algunhas das liñas mestras coas que o profesor Jesús Salgado Velo encara os vindeiros catro anos á fronte do decanato do centro. O catedrático de Psicoloxía do Traballo e Recursos Humanos da Universidade de Santiago (USC) obtivo 19 votos a favor e 1 voto en branco nos comicios que se desenvolveron este venres.