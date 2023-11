Como sabe cualquier niña o niño y toda persona adulta que preserve la ternura de la infancia, las hadas existen. Tienen destrezas únicas, como las tiene quien hace artesanía en medio de esta era adicta a la prisa. Y en el otoño de Santiago, el cuero se abriga en bufandas de paciencia con el tacto de Edita Rodríguez Oca y demás integrantes de la marca Artesanía de Galicia (831 talleres, según datos de abril; 82 en Compostela). Edita acaba de concluir su residencia artística en la Cidade da Cultura con una Ayuda REGA. Allí, ha rescatado la técnica del Cuero Hervido (Cuir Bouilli), una original manera de endurecer y dar forma a dicho material.

Ella es de A Estrada pero lleva “case media vida en Santiago,” aclara.

Llegó a Compostela con 18 años para estudiar Económicas, luego hizo Escultura en la EASD Mestre Mateo (Escuela de Arte y Superior de Diseño) y selló su formación en Pontevedra para cursar Bellas Artes. Al licenciarse, volvió a la capital.

“Santiago ten moita oferta cultural e está moi preto de A Estrada, onde están meus pais”, dice quien lleva el cuero por ADN.Su madre y su hermano también saben lo que es labrar ese material cuyo aroma y textura integra una familia con padre luthier, hoy jubilado de otro oficio de honda raigambre en Galicia, tierra de tanta lluvia como música, o al revés.

Volvamos al cuero. “É un material moi nobre, que ten moitas capacidades plásticas, ten durabilidade e unha textura moi guay. No meu caso, traballo con coiro de curtido vexetal, que é moi agradábel. Se poden facer obxectos que duren moitos anos e gústame tamén a nivel técnico. Agora estou a traballar máis a nivel experimental, buscando outras técnicas, saíndome do que é o oficio tradicional, aínda que me interese pero tamén me interesa esa parte máis investigadora e experimental”, indica.

Junto a Marcos Dios Aguado, Sara Donoso y Ana Pérez Valdés, Edita fue una de las personas seleccionadas en 2023 para las residencias artísticas del Gaiás de las Ayudas REGA, convocadas por la Xunta de Galicia desde la Fundación Cidade da Cultura, una iniciativa para la creación contemporánea dotada de 8.000 euros en cada caso más un plan de desarrollo de mes y medio con los espacios, recursos y equipos técnicos del Gaiás más una persona mentora, fruto de lo cual ella creó una pieza inspirada en la arquitectura de la Cidade da Cultura.

Logró la ayuda de esa segunda convocatoria tras una selección entre 96 candidaturas y planteó profundizar en la técnica del Cuero Hervido.

“Nesta residencia propuxen traballar con esa técnica pero dunha maneira contemporánea porque sempre se traballa para facer máscaras e obxectos art deco que están situados no imaxinario máis do século XIX, e eu traballei con conceptos e formas máis de hoxe. Antes se empregaba para facer coirazas e escudos e neste caso o final da investigación sae un sistema modular exposto a partir de tiras de coiro que son estruturas moi finas pero que con esta técnica, o que fan e darlle consistencia... Neste mes e medio fixen un prototipo. É un inicio.E aínda que estou contenta co resultado e se podería aplicar a mobiliarios e a estrutura de interiorismo, habería que seguir traballando”, señalaal preguntar por la posibilidad de escalar ese proyecto de cara al futuro.

En 2020 y 2021, Edita Rodríguez Oca fue finalista del premio Artesanía de Galicia que promueve la fundación pública así llamada, y que depende de la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Economía, Industria e Innovación. Ella tiene su tienda-taller en Santiago (Travesía de Basquiños, 14), donde traza el diseño y crea objetos y complementos con alma de cuero.

“Teño unhas maquinarias moi artesanais no meu taller pero as veces emprego o corte por control numérico, a impresión 3D ou o corte por láser, ferramentas que podo contratar externamente. Penso que hai tecnoloxías que empezan a formar parte das formas de facer dos talleres artesanais, non teño prexuízos nese sentido... Creo que no sector estamos mellor que cando rematei a carreira, que foi no 2005, pero sempre quedan cousas que facer...”

De cara a Navidad, Edita ultima su nueva colección, cuya creatividad está vinculada a la investigación hecha en el Gaiás empleando calor para trabajar el cuero, aparte de martillos, jarras, agua, herramientas de corte, correas... Allí, amén del citado prototipo, brotó la creación compartida de una máscara para una pieza escénica de Marcos Dios Aguado, y también ideas para añadir productos a su propia marca, Jatafarta. “Agora vou a sacar unha colección para Nadal feita coa técnica de coiro fervido, que non traballo de xeito habitual, que é unha técnica experimental...E xusto cando rematemos de falar, vou facer as fotos desas pezas”, aclara esta artesana que no siempre puede ser un hada de espaldas al reloj. El cuero y su ADN tienen ritmo propio. Es arte(sano).