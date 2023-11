Cúmprense sete meses dende que se constituíu a Comisión de Patrimonio da USC e toca botar unha ollada ao que está a pasar neste grupo formado por historiadores, enxeñeiros, economistas e especialistas en edafoloxía e botánica. Ramón Villares, profesor emérito e antigo reitor da universidade, é o encargado de liderar estes traballos que teñen como obxectivo identificar, protexer, interpretar e difundir os elementos patrimoniais que están presentes na institución universitaria. “O balance da nosa actividade é positivo, creo que a comisión que temos é moi plural e tecnicamente moi boa, con xente de diferentes formacións. Vai aportar moito”, afirma Villares. O profesor emérito non centra a atención na formación do grupo, coa que se atopa satisfeito, senón que se centra nas relacións institucionais que permite a actividade deste: “o problema é como se pode levar a cabo eficazmente dende o punto de vista institucional e das relacións cos concellos onde se atopa a universidade”. Ademais, as realidades que afectan a cada campus son moi diferentes, xa que “se atopan en concellos moi distintos”.

Son varias as ocasións nas que tiveron oportunidade de reunirse para poñer enriba da mesa os puntos que queren levar a cabo na institución académica. Como todo proceso analítico, é necesario que se desenvolvan unha serie de pasos antes de publicar as accións concretas que se queren realizar no patrimonio. Polo momento, estas accións non poden coñecerse xa que aínda “é demasiado precipitado anunciar algo”, tendo a última palabra as condicións de viabilidade económica destas. O que si adiantou Ramón Villares é que tomarán os campus “non só como sitios de paseo, senón como elementos que vertebran a vida das cidades onde se atopan”. Destaca a figura do Campus Vida nesta liña de actuación que se pretende levar a cabo, xa que foi o primeiro proxecto de abrir a Universidade de Santiago de Compostela cara fóra da zona histórica da cidade, ideado na primeira metade do S.XX.

Nestes meses de desenvolvemento deste grupo de expertos, Villares di que “non houbo momentos complicados, xa que aínda estamos a facer estudos sectoriais dende puntos de vista distintos”. Por outra parte, confesa que “os problemas poden presentarse despois, cando se teña que tratar o tráfico de vehículos ou a sinalética”. Ademais, afirma, en relación coas comisións que existen na institución académica, que estas “sempre teñen unha maldición e é que ás veces hai discusións que non permiten chegar a ningunha conclusión clara”. A pesar desta crenza, o profesor é positivo co futuro do grupo e cre que “non vai pasar ou, polo menos, agarda que este non sexa o caso”. Polo momento, si que se pode confirmar que a elaboración do informe diagnóstico no que se identifican fortalezas, carencias e puntos de mellora na xestión do patrimonio da USC atópase en desenvolvemento e só faltaría agrupar os diferentes informes e tomar unha decisión final. “Conto con que a finais de curso, ou antes, saia publicado o informe”, apunta o antigo reitor.

O nome dos campus tamén pode ser un dos temas que poderían estar na mente dos expertos que forman esta comisión ou, polo menos, a Ramón Villares lle interesa un termo que se atopa en desuso: “Campus Residencia”. O profesor segue nomeando o Campus Vida ou Campus Sur desa maneira porque considera que evoca a orixe do mesmo. “Gustaríame recuperar o nome de Residencia”, admite o exreitor. Este nome fai referencia a creación da residencia de estudantes que motivou a creación deste campus. De todas formas, el mesmo fai fincapé en que isto dependería da “votación da comisión”.

O financiamento é un dos piares fundamentais de toda acción que se pretende levar a cabo, sobre todo cando hai involucradas administracións públicas, como é este caso. Cando hai varios elementos similares susceptibles de financiamento pode pasar, ou non, que algún deles remate infravalorado á hora de decidir quen recibe máis ou menos cartos, ou polo menos que haxa un sentimento de que está a ocorrer isto. Este sentimento ten afectado a institución académica. O patrimonio non é o mesmo nas tres universidades galegas, sobre todo, pola idade que ten cada unha. A universidade da capital galega é a máis lonxeva de Galicia, e unha das máis antigas de España, coa cantidade de elementos arquitectónicos e artísticos que iso supón. Neste caso, Ramón Villares deixa claro que “coa USC pasa o mesmo que coa cidade de Santiago, que ten unha poboación moi variable, pero os parámetros de financiamento non se moven e ten uns custos moi altos”, facendo referencia ao aumento de habitantes que experimenta a cidade picheleira pola presenza de estudantes universitarios durante o curso, turistas e peregrinos que enchen as rúas do municipio. Tamén puntualiza que esta sensación de “infrafinanciamento” está a ser atallada pola propia institución académica que, segundo o profesor, “está a desenvolver unha actuación adecuada neste marco do financiamento”.