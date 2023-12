A Rúa Carreira do Conde de Santiago vive a súa imaxe típica do Nadal con centos de visitantes que se achegan a ollar os seus postos. O pasado 1 de decembro o Mercado de Nadal desta céntrica vía compostelá botou a andar coa súa primeira quenda. Quince postos, ademais dunha churrería, son os responsables de animar o ambiente desta zona ata este xoves. A partir deste venres haberá 15 postos diferentes aos que houbo ata agora e así durante cinco quendas que abranguen en total desde o 1 de decembro ata o próximo 5 de xaneiro. Artesanía, cosmética, alimentación, papelería e decoración, entre outras, son as temáticas dos negocios que montaron os seus postos de Nadal.

A pesar da friaxe do día de onte, con temperaturas mínimas que acadaban os 0 graos, centos de persoas non dubidaron en achegarse ata os postos. A variedade da oferta congregou perfís de visitantes de todos os tipos, dende os que buscaban mellorar o coidado da súa pel, no posto ‘Nela Gourmet & Biosense’, ata os que buscaban decoracións máis florais, no posto ‘Cel Ogando’. “Este ano coincidiu que as quendas parten a ponte e non podemos coller todos os festivos aquí como o ano pasado”, afirmaba Celsa, dona de ‘Cel Ogando’, en referencia aos cambios nas quendas da edición de este ano. No 2022 a primeira quenda durou do 2 de decembro ata o 8 de decembro, isto permitiulle aos negocios desta vez ocupar toda a ponte festiva e mellorar as súas cifras.

Pendentes do tempo

Por outra parte, Rebeca, dependenta do posto ‘Con un poco de papel’, non parou de traballar en todo o día e afirmaba que “este ano hai bastante xente, pero tamén depende do tempo. Se chove, a xente non vén”, en referencia a inestabilidade meteorolóxica que están vivindo estes días. Dende o punto de vista dos clientes as sensacións desta edición son positivas. “Adoitamos vir todos os anos a este mercado e, a verdade, é que este ano vese moita máis xente e ambiente que antes”, comentaba Marimar, unha das visitantes deste Mercado de Nadal, en referencia á afluencia de xente que están a ter os negocios situados na Carreira do Conde nestas festas, en comparación cos anos anteriores marcados pola pandemia da Covid.

A oferta festiva deste postos situados no Ensanche compostelán complétase cunha programación variada de xogos e obradoiros para os máis pequenos da casa. Onte tocoulles elaborar unha pinza con forma de boneco de neve, pero nos próximos días, ata o 4 de xaneiro, poderán gozar facendo caixas para panos de mesa ou candeas para recibir aos Reis Magos na noite que entregan os agasallos polas casas, entre outras actividades.

Alén das compras e as actividades, a Carreira do Conde énchese tamén de persoas que procuran unha merenda para pasar a tarde. Para este público hai instalada unha churrería na que poder calmar a fame con filloas, gofres, chocolate quente, rosquillas e churros, por suposto. Quizais, tratábase do posto coa ringleira máis longa de todos na tarde de onte, xa que como ben é sabido o frío anima a consumir algo quente. “Non nos podemos queixar”, comentaba unha das traballadoras do negocio, mentres non paraba de encher vasos con chocolate. Este Mercado de Nadal non é o único que terá Santiago, dado que o 22 de decembro comeza outro no Centro Comercial Área Central.