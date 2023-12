La gira de despedida de El Columpio Asesino, llamada Amarga Baja, incluye un concierto en Santiago, mañana sábado en la sala Capitol, ya con las entradas agotadas. Ahí sonará Toro, una de las canciones de más eco de nuestro indie pop en los últimos 11 años y cuyo vídeo oficial suma 7,5 millones de visualizaciones en Youtube. “Espero que no seamos uno de esos grupos que pasa a la historia por un solo hit, pero hay que reconocer que el éxito de esa canción del disco de 2011, Diamantes, es impresionante e inesperado. Hay muchas versiones y hay gente que me ha pedido que le escriba la letra a mano para tatuarsela, gente muy maja y muy loca”, comenta Cris Martínez. Ella, voz y guitarra de esta buena banda navarra de pop rock oscuro,“crudo”, como dice ella, forma el grupo con Álvaro Arizaleta (voz, batería), Raúl Arizaleta (guitarra), Cabezafuego (bajo) y Jaime Nietos (teclados). En su adiós coronan su discografía de seis discos con un EP de vinilo solo a la venta en sus conciertos, con temas suyos revisados junto a Pucho (Vetusta Morla), Santi Balmes (Love of Lesbian), Eva Amaral y Fermín Muguruza.

¿Qué cosas bonitas van apareciendo en esta gira de despedida más allá de los aplausos?

Es increíble el cariño de todo el mundo. Los conciertos están siendo muy emocionantes, estamos nosotros muy emocionados y el público también, y así se crea una energía súper bonita. Es algo que lo está sintiendo todo el mundo. Hay mil detalles, desde que te traen unos pasteles, a que te traen un dibujo, una botella de no sé que... Hay todo tipo de muestras de cariño. Hay un algo especial en esta gira de despedida. Vivir eso es, de verdad, una maravilla.Estamos muy contentos. En la gira hay sorpresas y en algunas ciudades invitados, como Santi Balmes en Barcelona, por ejemplo.

¿Está mejor o peor la industria musical que hace 20 años?

Ha evolucionado mucho. Ahora la calidad de las producciones, de las salas y de los festivales, en general, ha aumentado bastante. La gente se ha profesionalizado mucho pero, a otro nivel, falta la cultura del bar o del local pequeño, esa de los grupos que nos hemos hecho en la carretera. Ahora me da la sensación de que hay artistas y grupos que... ¡bum!, van directamente al escenario grande. Creo que esa escuela se está descuidando un poco o igual es que ha cambiado el paradigma y tiene que ser así. Antes se vendían discos, ahora se venden muchísimos menos y ahora vives de los directos... Es un momento brutal porque hay muchísima gente dedicándose a la música y eso es positivo, es bueno.

¿Y cómo ha cambiado el papel de la mujer en la música?

Ahora hay más mujeres. Siempre hubo mujeres en la historia de la música, eso es así.En los últimos años con la apertura de mente que estamos teniendo y con la búsqueda de la igualdad y el feminismo, se ha conseguido que las mujeres no vean difícil acceder a determinados sectores profesionales y, en ese sentido, siempre está bien que las mujeres se atrevan, muestren su talento, su creatividad y su arte. Ahora estamos en un momento muy bueno.

¿Y qué va a hacer Cris cuando suene la última canción del último concierto de El Columpio Asesino?

¡Ay!. No lo sé.... llorar, supongo (Riendo) Estamos todos tan centrados en esta gira que se prolonga hasta 2024, con final en noviembre en Madrid y paso por festivales y Latinoamérica, que nadie del grupo está pensando en ningún otro proyecto. Yo al acabar, descansaré, cogeré energía y veré por donde tira la vida.

De adolescente, ¿qué músicas le gustaban más?

Yo era una adolescente en los años 80. Me marcó esa época y también todas las cantantes que escuchaba con mis padres, cantautoras como Mari Trini, o cantantes como María Jiménez o Rafaella Carrá. Yo las veía en la tele y me parecían súper interesantes, me absorbían, y aquello me marcó bastante.

¿Si tuviera 20 años hoy haría trap o reguetón, que es lo que más suena ahora?

He hecho de todo, no he tenido nunca prejuicios con la música, igual canto una jota que lounge, que pop o heavy. y supongo que sí, haría música urbana, sería lo más lógico.

¿Alguna recomendación cultural para acabar?

De cine, Vidas pasadas, de Celine Song, y la serie argentina El encargado, ambas recomendables.