Nun momento crucial, tanto porque se aceleran as ameazas como o progreso, así estaría nestes momentos a Terra, segundo o Informe Mundial sobre os Puntos de Inflexión (Global Tipping Points Report), elaborado por máis de 200 científicos, entre eles o profesor Sebastián Villasante, da USC, investigador financiado polo Consello Europeo de Investigación no seu proxecto Consolidator Grant EqualSea e o investigador posdoutoral José Antonio Sanabria-Fernández, os dous do Centro de Investigación Interdisciplinaria en Tecnoloxías Ambientais da Universidade de Santiago.

Neste texto afírmase que a humanidade está nunha “traxectoria desastrosa” que require “unha acción global de emerxencia” para conseguir un “futuro próspero e sostible”, pois “a velocidade da eliminación dos combustibles fósiles e o crecemento das solucións sen carbono determinarán o futuro de milleiros de millóns de persoas”.

Coordinado polo profesor Tim Lenton da Universidade de Exeter, o informe preséntase como a avaliación máis completa xamais realizada sobre os puntos de inflexión do planeta, e as súas conclusións déronse a coñecer este mércores na Conferencia das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático de 2023 (COP28) que se celebra desde o 30 de novembro ata o 12 de decembro de 2023 en Expo City, Dubai.

O texto foi elaborado por un equipo internacional en colaboración con Bezos Earth Fund, e nel afírmase que a actual gobernanza mundial é inadecuada para a magnitude do reto do cambio climático e formula seis recomendacións clave.

Apostan por eliminar os combustibles fósiles e as emisións derivadas do uso da terra, deténdoas moito antes de 2050; reforzar a adaptación e a gobernanza de “perdas e danos”, recoñecendo a desigualdade entre nacións e dentro delas; incluír os puntos de inflexión no Global Stocktake (o inventario climático mundial) e nos esforzos de cada país; coordinar os esforzos políticos para desencadear puntos de inflexión positivos; convocar un cumio mundial urxente sobre estes puntos e profundizar no coñecemento dos mesmos.

Apoian a petición dun Informe Especial do Panel Internacional sobre o Cambio Climático (IPCC) sobre os puntos de inflexión.

O informe conclúe que xa non é posible “seguir como ata agora”, pois xa hai cambios rápidos na natureza e nas sociedades.

O profesor Sebastián Villasante é autor do capítulo Puntos de inflexión na tecnoloxía, economía e sociedade, onde afirma que “os puntos de inflexión tamén ofrecen a nosa mellor esperanza: temos que dar prioridade e desencadear puntos de inflexión positivos nas nosas sociedades e economías”, e engade que “isto xa está ocorrendo en ámbitos que van desde as enerxías renovables e os vehículos eléctricos ata os movementos sociais e as dietas baseadas en plantas”, polo que “agora é o momento de desencadear unha fervenza de puntos de inflexión positivos para garantir un futuro seguro, xusto e sostible para a humanidade”.

O investigador José Antonio Sanabria-Fernández explica que “o noso sistema de gobernanza mundial é inadecuado para facerlles fronte ás ameazas que se aveciñan e aplicar as solucións que se necesitan con urxencia. É probable que se desencadeen algúns puntos de inflexión no sistema da Terra, o que causaría impactos graves e desproporcionados dentro das nacións e entre elas”.