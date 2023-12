Solo unas horas después del acuerdo firmado, el pasado 6 de noviembre, entre BNG y PSOE para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, la alcaldesa de Santiago puso el foco en la importancia de esta alianza para la capital gallega. “Supón 14 millóns de euros en investimentos para Compostela”, indicaba Goretti Sanmartín, antes de incidir en algunas de las cuestiones concretas que implica el acuerdo. “Por vez primeira en moitos anos, a partida para o Consorcio vai ter un incremento do 10 % en tres anualidades sucesivas para accións relativas á rehabilitación, mantemento e conservación da cidade histórica”, destacaba la regidora compostelana.

En relación a este acuerdo, la Xunta ya ha movido ficha y le ha comunicado a Raxoi que se compromete a aportar la parte que le corresponde. “A Xunta transfire cada ano ao Concello de Santiago 8,6 millóns de euros e a alcaldesa solicita incrementarllo nun 10% a repartir durante tres anos: son 862.000 euros que supostamente se derivan do acordo PSOE-BNG, que a Xunta non negociou pero á que lle piden pagar”, indicaron desde el Gobierno gallego. “Con todo”, añaden, “a Xunta acaba de comunicarlle á alcaldesa que se compromete a achegar estes 862.000 euros en canto quede acreditado que os demais membros do Consorcio –Goberno central e Concello– achegan a mesma cantidade”, señalan. Indican, además, que los 8,6 millones que San Caetano transfiere a la ciudad de Santiago es el resultado de la suma de tres conceptos: 3,5 al Fondo de Cooperación Local, 2,4 millones a la Capitalidad y 2,7 al Consorcio.

No obstante, desde el equipo de gobierno local consideran insuficiente esta cantidad, puesto que solo por el coste de la capitalidad reclaman 8,6 millones, tal y como contempla el informe Costes de Capitalidad. Estudio de un caso: Santiago de Compostela, encargado por el anterior gobierno socialista, y que, tras la última actualización, cifra en casi nueve millones la partida necesaria para asumir los gastos derivados de su condición de capital.

En este sentido, llama la atención que la cantidad que hasta ahora recibe Santiago, 2,4 millones de euros, es la más baja de las que perciben otras capitales del Estado por este mismo concepto. Así lo afirmaba la alcaldesa tras aportar una serie de datos comparativos: Pamplona recibe seis millones; Palma de Mallorca, 31; Vitoria-Gasteiz, 10; Logroño, 13; y Zaragoza, 8. Por eso, insiste en la importancia de “actualizar cuanto antes” el coste de la capitalidad en Compostela, tal y como le planteó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la reunión que mantuvieron en San Caetano el pasado 2 de octubre.

Según detalla la alcaldesa, en la estimación del informe se tienen en cuenta los costes de oportunidad del suelo, que se calculan en más de 284.000 euros; la carga de congestiones derivadas de la intensidad del uso de infraestructuras viarias por el tránsito, 713.000 euros; la seguridad vinculada a la capitalidad, 5,7 millones; gastos derivados del uso y potenciación del idioma gallego, 227.000 euros; y patrimonio, representación y turismo, 1,6 millones.

Otra de las cuestiones que recoge el estudio son los “200.000 vehículos que entran todos los días en Santiago”. De todas estas cuestiones, sostienen en Raxoi, resultan los 8,6 millones de euros.

No obstante, aunque el gobierno local entiende que esta cantidad “tiene que ajustarse desde ya”, Sanmartín no pretende que se pase “directamente” de los 2,4 a los 8,6 millones, pero sí que se vaya paulatinamente incrementando esta cantidad y corrigiendo el desajuste de esta compensación económica.