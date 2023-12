Eduardo de Martís é un fotógrafo documental con 18 anos de experiencia as súas costas que este sábado fixo parada na Praza de Abastos de Santiago para presentar o seu primeiro libro, Galicia Latente. Trátase dunha obra etnográfica composta por 233 fotografías introducidas polas verbas do antropólogo Rafael Quintía, contando cun prólogo escrito polo propio Martís. Na presentación, o fotógrafo estivo acompañado pola presenza da regueifeira Lupe Blanco, a chef con estrela Michelin Lucía Freitas, a deseñadora de mobiliario Xema Varela e a neofalante escocesa Iris Mckirdy. O acto comezou ás 12.00 horas e estivo conducido por Lupe Blanco, que animou a presentación coas súas regueifas dende o principio ata o fin.

Durante a cita tomaron a palabra diferentes mulleres que se achegaron ao acto, alén das invitadas antes citadas. Este foi o caso da artesá téxtil Sandra Vilas que, sen ter nada preparado para o acto, fixo fincapé na “capacidade que temos os galegos para facer grandes cousas e que ás veces non nos cremos válidos”, en relación ás realidades que plasma Eduardo de Martís no libro.

Explosión cultural en Galicia

Esta obra ten o seu xerme no ano 2005, cando o fotógrafo comeza a darse conta de que en Galicia hai algo que “late”, é dicir, unha explosión cultural que está comezando a fraguarse. Este primeiro paso desemboca no ano 2009 cunha exposición fotográfica en París, pero na mente do autor continúa a idea de dar a coñecer “as realidades moi próximas a todos nós”.

Eduardo comeza a traballar no libro no 2020, xusto cando acontece a pandemia da covid-19. O fotógrafo dáse conta nese momento que “non hai moitas propostas que amosen Galicia unindo tódalas súas vertentes, dende a industria ata a cultura”, algo que lle empurra a pór en marcha Galicia Latente.

Nas súas páxinas hai recollidas imaxes de máis de 140 lugares de todo o territorio galego que o propio Martís percorreu desde o 2020 ata o 2023. Atópanse retratadas personalidades como Elena Ferro, célebre zoqueira de Vila de Cruces, ou as Fillas de Casandra, dúo musical formado por María Pérez e Sara Faro, ademais das invitadas ao acto de presentación no mercado compostelán e tódalas persoas anónimas que aceptaron participar nesta obra.

O fotógrafo arteixán comentou que “Galicia Latente é unha radiografía da cultura galega”. Martís destacou “a cantidade de expoñentes de éxito que hai en Galicia en case tódalas disciplinas e o descoñecemento que hai deles”. Para ilustrar esta situación falou do caso de Telmo Cao, un forxador artístico de Cervo incluido na guía internacional de artesanía e que chegou a traballar na Sagrada Familia. Martís afirmou que “nas escolas de Viveiro non o coñecían, estando a tan só 30 quilómetros”, en relación a Cao. O autor non destaca o descoñecemento da contorna galega como algo “vergoñento”, dado que “non adoita ser algo deliberado”, ao contrario, busca dar a coñecer as realidades que, dunha forma ou outra, non chegan a todo o mundo.

Martís non pretende realizar “unha campaña publicitaria” dos que se atopan no seu libro. Busca focalizar a atención na calidade das actividades que levan a cabo cada un dos suxeitos do libro, algo que, a xulgar polos testemuños escoitados, conseguiuno. Por exemplo, a deseñadora de mobles Xema Varela destacou a “conexión que sentiu co fotógrafo e o seu proxecto nada máis coñecelo” e “o resultado deste proceso de vertebrar a cultura galega”. Outro caso destacado dos asistentes foi o de Iris Mckirdy, unha rapaza de 20 anos escocesa de nacemento que viviu dende pequena na Coruña. Iris sae no libro e destaca por ser unha neofalante de galego que ata que non accedeu a movementos culturais e políticos “non se sentiu ligada á cidade, nin a cultura galega”.

Ademais, a escocesa comentou que “ela quixo involucrarse co rural, aínda que estivese vivindo nunha contorna urbana”, isto levouno a cabo a través da instalación dunha horta no seu barrio cos seus amigos, sen ter experiencia previa no cultivo. A rapaza puxo de manifesto que “esa conexión coa cultura e outras xeracións anteriores non é tan fácil como se cre” e que “propostas como a de Eduardo conseguen esa conexión”.

Sandra Vilas, artesá téxtil que se fixo viral nas redes sociais por deseñar boinas, afirmou que esta obra serve para “dar a coñecer o potencial galego que existe e a cantidade de cousas que se poden levar a cabo nesta terra”, en referencia as colaboracións que desenvolven marcas de prestixio internacional con proxectos que se atopan en Galicia. Ademais, o relato desta proposta etnográfica non se centra só na imaxe tradicional da cultura galega, aquela relacionada co folclore ou o rural, tamén inmortaliza marcas como Finsa, madeireira galega, e os seus proxectos de investigación. Martís conclúe que esta obra é unha “xanela aberta a unha Galiza diversa, moderna e de futuro”.