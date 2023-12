La flexibilización de las normas para poder cambiar el uso de los bajos para vivienda, aprobada por la Xunta hace tres meses, ha despertado interés en Santiago, pero por el momento no ha desembocado en una avalancha de reconversiones. Tanto el Colegio de Arquitectos como la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin) explican que están recibiendo muchas consultas.

Pese a la relajación de la normativa autonómica, son aún numerosos los requisitos que un inmueble debe cumplir para adquirir el uso residencial. En Santiago se suma, además, que el planeamiento urbanístico veta esta posibilidad en las plantas bajas en las principales vías comerciales de la ciudad. No se puede en ningún punto del Ensanche, ni tampoco en muchas de las zonas tradicionalmente comerciales del resto de los barrios.

Mucho interés pero poca conversión

“El interés de la gente es grande”, indica Ángel Cid, presidente del Colegio de Arquitectos de Santiago, “hicimos una charla informativa para toda Galicia y se apuntaron más de mil personas”. Carlos Debasa, presidente de Agalín, coincide en que reciben “muchas consultas, pero reconversiones por ahora muy pocas”. El pasado 7 de septiembre la Xunta anunció la aprobación del cambio en las Normas do Hábitat de 2010 para facilitar la transformación. Con la medida se pretendía dar una segunda oportunidad a los numerosos bajos comerciales que llevan mucho tiempo vacíos “degradando las zonas urbanas”, indicó el Gobierno gallego.

Pero la filosofía del Concello de Santiago es distinta. Según apunta Debasa, que recientemente abordó el tema en una reunión con el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, “las autoridades locales están muy poco por la labor”. El Concello apuesta por tratar de mantener el comercio también en los barrios para revitalizarlos. “Plantean, por ejemplo, que peluquerías o despachos que hasta ahora ocupaban primeras plantas pasen al bajo”, señala Debasa. Desde Agalín consideran que es una postura correcta desde el punto de vista “conceptual”, pero recuerdan que en Santiago hay bajos comerciales en zonas como Conxo o Castiñeiriño, por citar algunas, en las que los bajos “están disponibles desde el día en que se edificó y no han tenido uso, ni lo tendrán nunca”.

Ángel Cid explica que en la última modificación del Plan Xeral de Ordenación Urbanística (PXOM) —que también marcó la regulación de las viviendas de uso turístico— se establece claramente la prohibición en varias zonas de la ciudad. En todo el Ensanche no se permite cambiar el uso comercial por el residencial en las plantas bajas. Pero la prohibición se extiende también a zonas como Basquiños y Pastoriza, Concheiros, Rodríguez de Viguri, Santa Marta, Pontepedriña, Castiñeiriño, Vista Alegre, San Lázaro, Sánchez Freire o Galeras, entre otras. La conversión sí sería posible en calles como A Torreira, Espíritu Santo, Arzúa, Escultor Asorey, Teo, Quiroga Palacios, Vidán, Santas Mariñas, As Cancelas, Mallou o Rúa do Penedo, por citar algunas.

Un pocreso complejo

Incluso en estas zonas de la ciudad en las que la normativa municipal lo permite, el proceso no es sencillo. “La flexibilización que aprobó la Xunta, yo creo que es buena, contiene algunas pequeñas modificiaciones, pero puede defraudar algunas expectativas porque aún así no todo bajo es convertible en vivienda”, recalca el presidente de los arquitectos compostelanos.

Los cambios en las Normas do Hábitat suponen, por ejemplo, que bajos con una altura de 2,5 metros puedan transformarse en viviendas cuando antes se requería un mínimo de 3,2 metros. Los bajos o entreplantas habrán de tener al menos 40 metros cuadrados útiles para poder reconvertirse. Uno de los problemas que destaca Cid es que las ventanas exteriores deben de estar a un mínimo de 1,80 metros de la calle para preservar la intimidad y no todos los inmuebles permiten esta altura. También hay a menudo dificultad para que todas las estancias de la casa tengan ventilación adecuada, lo que no es posible si los bajos no cuentan en su parte posterior con acceso a algún tipo de patio. El diámetro mínimo establecido para que los patios de manzana computen como zonas exteriores de calidad se reduce ahora de 0,7 metros a 0,5 metros.

Cascos históricos

La Xunta modifica asimismo los requisitos en los cascos históricos. Antes se exigía que dos de las habitaciones principales (salón y dormitorios) tuvieran salida al exterior, pero a partir de ahora la segunda estancia exterior podrá ser también la cocina. Carlos Debasa indica que pese a las modificaciones sería muy difícil encontrar bajos de la zona vieja compostelana que hayan acogido comercios en el pasado que puedan cumplir con los requisitos para transformase en una vivienda.

El presidente de Agalín indica que pese a que no son muchas las transformaciones, sí que existen zonas de Santiago en las que en los últimos años ya se habían ido cambiando los usos de bajos. La mayor parte, explica, se situaron en zonas como la Avenida de Salamanca, Vite o la Avenida de Ferrol. Desde el Colexio de Arquitectos aseveran que al no ser siempre obligatorio solicitar el visado, no disponen de datos concretos. “Normalmente se tramitan en Santiago unos cuatro expedientes por año, este llevamos solo dos”, apunta Cid.

Según el último informe de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias en la capital gallega existían a principios de año unos 440 bajos en el circuito de alquiler, aunque el número de inmuebles vacíos es más alto debido a que algunos propietarios ya ni intentan arrendarlos. Santiago se colocaría como la cuarta ciudad gallega con más bajos disponibles. Encabeza la lista Ourense, con 1.300, seguida por Vigo (1.075) y A Coruña (900).

Fegein respalda el cambio de normativa de la Xunta. Su presidente, Benito Iglesias, considera que “va a contribuir a paliar el grave problema de la falta de oferta de viviendas en alquiler”. El presidente de los arquitectos compostelanos, Ángel Cid, apunta que el tema de la escasez y carestía de la “vivienda es bastante complejo” y la flexibilización en las normas “puede contribuir, pero nadie va a esperar que lo solucione”. Debasa concluye que puede ser una solución para aquellos bajos que ya no van a volver a funcionar como comercios en un momento en el que tenemos “carencia de vivienda en la ciudad”.