Cuenta atrás para la última prueba atlética del año en Santiago: la carrera popular San Silvestre.

La cita deportiva, organizada por el Concello de Santiago y la Federación Gallega de Atletismo, tendrá lugar el domingo 31 de diciembre a partir de las 17:00 horas.

Esto es todo lo que debes sobre el recorrido, la inscripción, el precio y la recogida de dorsales de la San Silvestre de Santiago.

Inscripción

Las inscripciones están abiertas hasta el martes 26 de diciembre a las 23:59 horas. El precio es de 4 euros, tanto para la carrera adulta como para la dirigida a los escolares.

Podrán participar atletas federados y no federados, estableciendo un límite de 2500 inscritos en la prueba. Al llegar a esta cifra, se cerrará la inscripción.

Asimismo, la edad mínima para participar será la de los atletas nacidos a partir del año 2011.

Puedes inscribirte en la página web de Carreiras Galegas. Tendrás que introducir tus datos personales, seleccionar la prueba y pagar la inscripción.

La recogida de dorsales será en el Centro Comercial As Cancelas en los siguientes horarios:

29 de diciembre de 16:00 a 20:30 horas.

30 de diciembre de 11:00 a 20:30 horas.

31 de diciembre de 11:00 a 16:00 horas.

Cabe destacar que no se entregarán dorsales en la zona de salida de la carrera.

Recorrido San Silvestre

La San Silvestre 2023 contará con una distancia de 5 kilómetros. La salida será desde la Avenida de Xoán XXIII.

El recorrido es el siguiente: avenida de San Xoán XXIII, Costa San Francisco, rúa das Carretas, rúa da Trinidade, travesía de Fonseca, rúa do Franco, rúa de Fonseca, rúa do Vilar, Porta Faxeira, avenida Xoán Carlos I, avenida Casas de Compostela, rúa Carreira do Conde, rúa Rapa da Folla, c/de Montero Ríos, Praza de Galicia, Tránsito da Mercé, rúa da Ensinanza, rúa Virxe da Cerca, c/ Aller Ulloa, rúa das Casas Reais, Praza de Cervantes, rúa do Preguntoiro, rúa do Castro, Praza da Universidade, rúa do Cardenal Payá, rúa das Hortas, rúa Nova, rñua de Xelmírez, rúa de Fonseca, Praza do Obradoiro y rúa de San Francisco.

La entrega de premios será en la Praza do Obradoiro de la capital gallega.