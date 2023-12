Recién distinguida como autónoma del año en la comunidad por parte de la Asociación Intersectorial e Interterritorial de Autónomos e Pequenos Autónomos de Galicia (APE Galicia), la compostelana Teresa Rodríguez Bartolomé cree que este reconocimiento lo es a los inicios complicados que tuvo que afrontar cuando abrió su primera parafarmacia en Milladoiro, en una época en la que “era algo muy innovador y dudaban los proveedores que no te querían vender, dudaban los compradores que no se sentían seguros, y al final estaba siempre en juego tu credibilidad, tu honestidad y tu seriedad como profesional”.

Este sábado recibe en Sanxenxo la distinción como autónoma del año en Galicia, ¿qué representa para usted?

En primer lugar, estoy muy agradecida de que hayan pensado en mí, y en segundo representa un reconocimiento a unos inicios sobre todo muy difíciles y muy complicados, en parte también porque eran muy innovadores, ya cuando yo empecé hace 28 o 29 años hablar de una parafarmacia era algo muy pionero.

¿Qué fue lo más difícil?

La parafarmacia era algo totalmente novedoso, que no se sabía dónde encajaba;aún hoy no hay una legislación clara, pero en aquel momento era algo así como un pecado mortal. Era un monopolio de las farmacias, y aunque yo lo soy de formación, los laboratorios no me vendían mercancía si no tenía una farmacia.

Sorteó muchas trabas para poner en marcha aquella primera parafarmacia en Milladoiro...

Más que trabas, fueron obstáculos a veces insalvables porque los poquitos representantes que venían lo hacían con discreción y siempre exigiendo el pago de la mercancía por adelantado. Parecía que estuvieras haciendo una actividad ilegal.

¿Ha cambiado esa situación?

Sí, al cabo de un par de años ya me empecé a ganarme el respeto y la credibilidad de los laboratorios, veían que hacía el pago como debía y seguía estando ahí, Creo que el problema al final no era más que económico, había un monopolio y no se quería acabar con él. Por poner un ejemplo, cuando nosotros empezamos a vender preservativos lo hacíamos a 500 pesetas, mientras en las farmacias costaban 2.000. El cliente entonces venía y miraba la caducidad, te preguntaba dónde estaban fabricados, cosas que antes nunca habían mirado, y fue algo que pasó durante unos cuantos años.

¿Había entonces también reticencias por parte de los clientes?

Sí, y fueron unos años muy duros a nivel económico, profesional y casi personal porque dudaban los proveedores, que no te querían vender, y dudaban los compradores, que no estaban seguros, y al final parecía que siempre estaba en juego tu credibilidad, tu honestidad, tu seriedad y tu profesionalidad.

Para seguir tantos años, supongo que tiene la confianza del público.

En Santiago llevo ya desde 1997, tengo muchísima clientela fija y, claro, la credibilidad también te la va dando el trabajo. Ahora es el contrario, incluso a veces es excesiva la confianza que depositan en mí, tienen demasiadas expectativas sobre lo que yo puedo hacer, pero bueno, hago las cosas lo mejor que sé y a ese nivel me siento totalmente recompensada.

¿Por qué dio el salto a Preguntoiro, en Santiago?

Cuando arrancamos en Milladoiro, pedimos un crédito mi marido y yo, y puse todo mi empeño en que saliera adelante, pero hubo un momento en que vi tambalear el proyecto porque era una zona de gente joven, con hipotecas y poco poder adquisitivo, y no era el mercado apropiado para lo que quería hacer y para ampliarlo a la medicina natural, pero yo tampoco tenía dinero. Un día hablando con mi amiga Consuelo Rodríguez Amigo, que hoy sigue siendo mi socia, le comenté que quería irme a Santiago pero que necesitaba un socio capitalista, se ofreció y empezamos a trabajar juntas desde el primer día y ahí seguimos.

¿De dónde le viene su empeño por tener una parafarmacia?

Leí un artículo sobre ello estando en investigación en la Universidad, me había dedicado algo a la enseñanza, pero no había encontrado mi camino, y lo que leí me gustó. La casualidad y contar con el apoyo de mi marido desde el primer momento hicieron que fuera a muerte a por ello, afrontando todos los obstáculos.