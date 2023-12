Tres mujeres y dos hombres que representan el progreso de Galicia y que son ejemplo para la sociedad

Las tres mujeres y los dos hombres elegidos por el jurado para recoger los Premios Gallegos del Año 2023 representan la excelencia, el compromiso y el trabajo de los gallegos y gallegas que han contribuido de una manera u otra al progreso y al dinamismo de Galicia en el año que está a punto de finalizar.

Después de semanas de deliberaciones y tras partir de una lista de 62 propuestas iniciales, con candidatos de todos los ámbitos, el jurado de los premios acordó la concesión de los galardones de EL CORREO GALLEGO al cirujano coruñés Diego González Rivas, la empresaria lucense Carmen Lence, la futbolista pontevedresa Teresa Abelleira, la poeta compostelana Yolanda Castaño y el arqueólogo también santiagués Felipe Criado por su destacada aportación en sus respectivas áreas profesionales y su “extraordinaria proyección exterior”. Y es que los cinco premiados ejercen de embajadores de Galicia más allá de nuestras fronteras.

En sus deliberaciones, el jurado de los premios, integrado por quince personalidades de todos los ámbitos sociales y culturales de Galicia y presidido por el exdirector de la RAE y exrector de la Universidade de Santiago Darío Villanueva, tuvo especialmente en cuenta los logros de los homenajeados a lo largo de 2023, pero también su trayectoria previa y su contribución al avance de la comunidad autónoma en la esfera de la economía, la investigación, la cultura, la solidaridad y el deporte.

Así, en el acta de concesión de los galardones, se destaca la aportación de Carmen Lence a la “visibilización y valorización del rural gallego desde la dirección del mayor grupo lácteo de Galicia, el Grupo Lence, que lleva 40 años creando empleo y riqueza” en Galicia.

De Diego González Rivas, el jurado destaca su “entrega y su generosidad al atreverse con los casos más difíciles” y la puesta en marcha de una Fundación que tiene por objetivo que pueda enseñar su técnica en quirófanos de todo el mundo para que los cirujanos de otros países puedan utilizar un sistema que permite salvar vidas con una pequeña incisión en el tórax del paciente.

En la concesión del galardón a Yolanda Castaño, el jurado pone el acento en su “prolífica y extraordinaria obra” que la ha hecho merecedora del Premio Nacional de Poesía 2023 y valora que ejerza de gallega allá donde va siempre con la lengua propia de Galicia como bandera. El jurado destaca muy especialmente su faceta de emprendedora cultural y su compromiso con otras disciplinas artísticas que aúna con la poesía.

De Teresa Abelleira, la futbolista pontevedresa que ha hecho historia al ganar con la selección española el Mundial de Fútbol femenino, el jurado destaca que es referente para miles de niñas y jóvenes que sueñan con seguir sus pasos en el deporte femenino, que ha vivido un año extraordinario.

Magnífico ha sido también el año vivido por Felipe Criado, galardonado con el Premio Nacional de Investigación Menéndez Pidal en el área de Humanidades. De este investigador “audaz y riguroso”, el jurado destaca su contribución en el área de la arqueología “que nos ayuda a comprender cómo las sociedades humanas fueron mudando el paisaje con el paso de los años”.

Felipe Criado: "Todas las prioridades del mundo necesitan de un modo u otro la investigación"

El antropólogo Felipe Criado Boado, investigador del CSIC, quiso mostrar su agradecimiento al jurado por reservar uno de los galardones a la ciencia.

Y es que, como apuntó, “todas las prioridades actuales en las que se juega el futuro del mundo necesitan de un modo u otro la investigación”. En este sentido, reivindicó la labor que desarrolla el Instituto de Ciencias del Patrimonio que dirige, en el que trabajan casi cien personas que estudian qué es el patrimonio cultural, cómo se construye su valor social y para qué sirve.

Criado recordó que más de la mitad de la plantilla procede de fuera de Galicia, ya que el centro reúne investigadores de distintos puntos de España y de otros países.

“Esta diversidad y la colaboración entre todos nos hace mejores”, sostuvo. “Recibir el premio como investigador representa la afortunada oportunidad de entregar el premio de vuelta a las personas con las que trabajamos y con las que vivimos, la familia ante todo”, señaló el premiado en su intervención.

Por ello, no se olvidó de agradecer el apoyo de su mujer Maru, sus hijas, su madre Mercedes y sus hermanos. “Ellas nos dan la fortaleza, unas como familia, otras como compañeras, para seguir adelante”, afirmó. Reconocido este mismo año con el Premio Nacional de Investigación Menéndez Pidal, en el área de Humanidades, Criado aseveró también que el talento “no surge individualmente ni existe solo: nace de las capacidades colectivas y se disuelve en las redes comunitarias". "Que sea adscrito a personas individuales es muy de agradecer, pero inexacto y eso nos obliga a seguir adelante y ser mejores", concluyó.

Yolanda Castaño: "O meu orgullo é que Galicia si é unha superpotencia europea en poesía"

"Grazas ao xurado por fixarse no meu traballo; aínda máis, por pousar os ollos nun campo tan alleo aos espazos comerciais e de poder como é a poesía”.

Así inició su intervención Yolanda Castaño, embajadora de la literatura y la cultura gallegas y flamante Gallega del Año 2023. Destacada emprendedora cultural, Castaño afirmó que la crítica especializada ya reconoce que la poesía gallega –especialmente la escrita por mujeres– se ha adelantado hasta en veinte años a la creada en castellano. “Proxectamos o noso traballo por todo o mundo sen nada que envexar”, señaló, para añadir que “os estándares de calidade son chamativamente altos e seguimos sen ser unha tradición literaria subsidiaria de ningunha outra”. Distinguida este año con el Premio Nacional de Poesía, la autora santiaguesa quiso destacar el trabajo de las poetas gallegas actuales, que, en sus palabras, “escriben con voces propias, con coraxe, capacidade de risco, ambición creativa e auténtica excelencia”. “E iso é así porque todas somos fillas de Rosalía e podemos camiñar coa cabeza ben alta levando na fronte a súa estrela”, proclamó, para añadir convencida que “xa non somos resistencia, senón punta de lanza”.

Pero en su intervención no faltó tampoco la reivindicación de un mayor respaldo por parte de las Administraciones: “Ás miñas compañeiras e compañeiros só lles fai falla un maior apoio institucional, unha dignificación que algún día saque o noso oficio da precariedade e que non entenda como veleidade particular o que constrúe un patrimonio e legado colectivo”, aseguró Castaño. Precisamente declaró recoger el galardón en nombre de la “gran comunidade” que forman los y las poetas gallegos. “Grazas grazas grazas por el, e mil primaveras máis para a poesía galega”, finalizó la premiada.

Carmen Lence: "No hay futuro sin rural, es el que garantiza nuestra soberanía alimentaria"

Carmen Lence, la mujer que dirige el Grupo Lence, una de las empresas estratégicas del sector lácteo gallego, propietaria de Leche Río y Leyma, agradeció como un “honor inmenso” su premio como Gallega del Año.

En su intervención, la empresaria señaló que el Grupo Lence asume “un rol activo en la revitalización del rural”, enfocando su labor no solo en generar riqueza, sino también “en dar voz a los problemas del abandono rural”, con especial atención a la mujer. Y es que, como recordó, dos de cada tres personas que dejan el medio rural son mujeres en edad fértil.

“Si no hay mujeres, no hay niños. Y si no hay niños, no hay futuro”, lamentó. Por ello, la CEO del Grupo Lence incidió en que “el futuro del rural es el futuro de todos, porque es nuestro rural el que garantiza la soberanía alimentaria”.

La galardonada también tuvo palabras de agradecimiento para “las personas extraordinarias” que son parte del Grupo Lence, “desde ganaderos hasta empleados y colaboradores”, de los que destacó su “pasión y espíritu de colaboración”, y que son, dijo, “la esencia” del éxito de la empresa.

“El mayor premio es tener con quien celebrar que has llegado al destino”, subrayó, para añadir que este premio “refuerza” el compromiso de la compañía por “continuar trabajando por un futuro próspero y sostenible para Galicia”.

Una contribución que el jurado destaca como “decisiva” para visibilizar y valorizar el rural gallego. En la justificación del galardón se incide, además, en la apuesta que ha realizado el Grupo Lence por la innovación para ganar en competitividad y en su papel como impulsor de campañas que reivindican el decisivo papel que históricamente han tenido las mujeres ganaderas en Galicia.

Tere Abelleira: "Es un honor compartir cartel con los demás premiados. Me siento privilegiada"

La futbolista pontevedresa Teresa Abelleira es la más joven de los cinco Gallegos del Año 2023. La niña que soñaba con marcar goles cuando empezó a despuntar en el campo de juego y que el pasado mes de agosto acabó haciendo historia al ganar nada menos que el Mundial de Fútbol femenino con la selección española no pudo acudir a la gala de entrega de los premios por razones deportivas. “Me encantaría estar ahí esta noche”, aseguró en un vídeo de agradecimiento que envió horas antes de partir hacia París, donde su equipo, el Real Madrid, disputa mañana jueves un importante partido de la Champions femenina frente al Paris FC.

En el mensaje que se emitió en el transcurso de la gala, después de que su hermana Iria y su madre, Teresa Dueñas, subieran al escenario para recoger la estatuilla diseñada por José Perozo, Tere, como la llaman cariñosamente sus allegados y como es conocida por la afición, quiso felicitar a los demás premiados: “Es un honor compartir cartel con todos vosotros”, aseguró con una gran sonrisa.

La joven futbolista aprovechó la ocasión para mostrar su agradecimiento a EL CORREO GALLEGO y al jurado de los premios por haberla elegido para recibir uno de los galardones: “Me siento una privilegiada”, señaló con la sencillez que la caracteriza.

La deportista es, como indica el jurado en el acta donde justifica los motivos para la concesión del premio, un inspirador ejemplo dentro y fuera del campo de juego para miles de niñas y jóvenes que sueñan con poder hacer del deporte que las apasiona su modo de vida, a semejanza de Tere Abelleira y de sus compañeras en la selección femenina de fútbol que ha asombrado al mundo.

La pontevedresa, que hoy en día brilla como centrocampista del Real Madrid, ha podido vivir en primera persona un año que ha sido revolucionario para el fútbol femenino en particular y para el deporte femenino en general.

Arropándola desde niña está su familia, que celebró con gran ilusión la concesión de este reconocimiento como Gallega del Año 2023. A la gala celebrada este martes, además de su hermana Iria y su madre Teresa, acudió su cuñado Eduardo Sousa.

Diego González: "Enseño mi técnica para que muchos pacientes se puedan beneficiar de ella"

No es fácil ver a Diego González Rivas por Galicia y no es precisamente por falta de apego a su tierra.

El cirujano gallego más internacional no pudo acudir a la gala de entrega de los premios por encontrarse en Rumanía, país al que viajó el lunes desde China para cumplir con una nueva jornada de intenso trabajo al mando del robot con el que ha conseguido revolucionar la cirugía torácica videoasistida.

Desde Bucarest, González intervino en directo en la gala de los Gallegos del Año mientras realizaba una de las 900 intervenciones quirúrgicas que lleva a cabo cada año, y que se organizan a través de la Fundación que ha creado y desde la que salva vidas en países en vías de desarrollo, en los que ayuda a familias de escasos recursos.

Una generosidad en la que incide el acta de concesión de los premios. El jurado destaca la entrega de este coruñés ejemplar que se enfrenta con valentía a las intervenciones más complicadas en quirófanos de todo el mundo.

“Nunca dice no”, aseguran quienes lo conocen bien. De país en país, González Rivas lucha contra el cáncer de pulmón y otras patologías con una técnica mínimamente invasiva con la que cambia la vida de sus pacientes, a los que opera en el tórax a través de una única incisión de dos centímetros.

Sus padres Pilar y José María recogieron este martes el galardón en su nombre y asistieron, orgullosos, a la conexión en directo en la que Diego mostró el quirófano desde el que estaba operando en ese preciso momento.

El cirujano aseguró que lleva a Galicia “con mucho orgullo por todo el mundo” y subrayó la importancia de “dar a conocer esta técnica para que otros cirujanos puedan practicarla y muchos pacientes se puedan beneficiar de ella”.