Contundente, el arquitecto Sebastià Jornet cree que “lo mal que hemos tratado la vivienda ha sido el gran error de la democracia” y lo que ha llevado a que en España apenas exista vivienda social, ya que “la poca que hay la hemos tratado históricamente como un yogur con fecha de caducidad”. Optimista con respecto a que la situación pueda revertirse con la nueva ley, Jornet fue uno de los participantes en la I Xornada sobre a crise da vivenda. Diagnose da situación celebrada en el Museo do Pobo Galego.

¿Cuál es su diagnóstico sobre el problema de la vivienda?

Yo creo que la vivienda es seguramente el gran error de la democracia. Lo mal que la hemos tratado no tiene perdón. Hay que preguntarse por qué en España hay tan poca vivienda social y en Europa tanta, y esto tiene una respuesta muy sencilla, y es que en 1959 el primer ministro de Vivienda de la dictadura, José Luis Arreche, en línea con la época en la que se vivía, lanza el mensaje de que mejor un país de propietarios que de proletarios. Se ponen de acuerdo el capital privado y la banca, y España hace lo que no hace ningún otro país de Europa, lanzarse a una construcción desaforada.

¿Por qué no se da un giro con la llegada de la democracia?

La razón por la que se ha continuado haciendo es porque hemos puesto la reconstrucción de España en manos de la propiedad privada y los bancos en lugar de liderarla la administración pública, con lo que la vivienda en lugar de un derecho de todos, como recoge la Constitución, es una negociación. La única cosa con la que la Constitución prohíbe especular es con el suelo, puedes especular con los alimentos, con el agua, con la luz, con los recursos naturales; lo único con lo que prohíbe jugar es con el suelo. Hemos hecho del urbanismo un negocio en el que compro por tres y vendo por trescientos.

Construcción desaforada sin cabida para la vivienda social...

Claro. Hubo dos grandes errores que no supimos corregir cuando accedimos a la democracia porque, además de construir desaforadamente sin destinar nada al alquiler, la vivienda social la hemos tratado históricamente como un yogur que caduca. Eso ha llevado a que España esté a la cola de todos los países de Europa en vivienda social, con un 2%, cuando en Holanda es de un 32%, en Austria de un 23%. Si esa vivienda no hubiera caducado, hoy un 40% de ellas serían sociales, puesto que desde 1959 hasta ahora el 40% de las construidas lo han sido.

¿A qué obedece que no figuren como viviendas sociales?

A que se puso una caducidad a la vivienda protegida, de forma que transcurridos quince, veinte o treinta años, pasaban a ser de mercado libre, y a partir de ahí se especulaba con viviendas que en principio eran para las clases populares.

¿En qué medida repercute el alquiler en esta problemática?

En teoría comprar una vivienda tendría que ser mucho más caro que alquilar un piso y, en cambio, la gente compra para no tirar el dinero. Es algo que pasa aquí pero no en el resto de Europa. Una persona de 35 años en Finlandia igual ya ha pasado por cuatro casas, pero aquí es impensable porque somos un país de propietarios, y el problema es que al no haber la opción del alquiler, se reduce también la de la movilidad. Si encuentras un buen piso de alquiler, estás con el miedo de que no te echen porque no tienes alternativa, pero en Berlín dejas un piso y encuentras otro.

¿Cómo se revierte la situación?

La Ley por el Derecho a la Vivienda aprobada en mayo de este año va a suponer un antes y un después porque recoge que la vivienda social no es un yogur que caduca, sino que siempre lo es, y esto es muy importante. Y va a cambiar la situación con esta ley porque incluye como mandato que todas las áreas tensionadas, que son esos municipios donde hay que emplear más de un 30 o 35% para acceder a una vivienda, deben regirse por la regla del 20-20, que significa que en el plazo de 20 años deben conseguir que el 20% de las viviendas principales estén bajo algún régimen de protección y sean asequibles. Va a suponer multiplicar por diez los niveles, lo que quiere decir ponernos al nivel de Francia, Suecia, Reino Unido, Dinamarca, Chequia o Finlandia. Esto quiere decir tomarnos las cosas en serio.

¿Qué mecanismos se van a utilizar para ello?

Esto ya es una cosa más técnica, más propia de profesionales que del mundo en general, son mecanismos técnico-urbanísticos que, si los aprovechamos, nos van a permitir conseguir esos objetivos, que sé que no es fácil, pero se puede lograr.

¿Qué papel juega el fenómeno de la vivienda turística?

El turismo está generando unas tremendas distorsiones en los mercados inmobiliarios. Por una parte hay un turismo de muy alto nivel que compra donde quiere y eso hace que el producto suba de precio, y por otra está la economía del turismo, que hace que tú puedas alquilar tu piso a 100 euros la noche, que es baratísimo, y con 25 noches ya tienes 2.500 euros, cuando en el mercado normal la renta de ese piso no debería costar más de 700 u 800 euros. Es una distorsión ante la que Donostia, Madrid o Barcelona ya han empezado a tomar medidas.

¿Medidas de qué tipo?

En Cataluña, que es lo que más conozco, se han adoptado medidas locales y autonómicas. Por una parte, se establecen cuatro zonas diferenciadas según la oferta, y por otra se tiene en cuenta la unidad de convivencia, algo muy importante porque además del problema del encarecimiento del precio, genera problemas de convivencia en una comunidad con viajeros que igual no son tan cuidadosos y hacen demasiado ruido. Y también se ha optado por considerar que la licencia turística no lo es para toda la vida, sino que se revisa cada cinco años.