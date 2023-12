O Salón Nobre de Fonseca acolleu este martes o acto de clausura do programa do IV Ciclo da USC que leva por título Camiños de coñecemento e experiencia. Asistiron ao peche a vicerreitora de Estudantes e Cultura, Pilar Murias; o subdirector xeral de Atención Sociosanitaria e Innovación Asistencial da Consellería de Política Social, José Javier Ventosa; o profesor da Universidade de Vigo Victoriano Nodar e a directora do IV Ciclo, Esther Olveira.

A apertura do acto correu a cargo de Pilar Murias e tras ela interviron Esther Olveira, o estudante do concello de Porto do Son, Manuel Maneiro Santamaría e o profesor e colaborador de IV Ciclo Victoriano Nodar. Entregáronse diplomas aos representantes dos concellos participantes no programa e falou o subdirector xeral, José Javier Ventoso, clausurando o acto a vicerreitora Pilar Murias. Esta edición contou con 610 estudantes das catro provincias galegas, procedentes de 14 concellos da provincia da Coruña, oito da de Lugo, cinco da de Pontevedra e un da de Ourense.