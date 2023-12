Iria Ares (A Coruña, 1988), actriz y directora, es una confesa fan del cine clásico de Alfred Hitchcock u Orson Welles, pero también encaja junto a una película posterior, Las amistades peligrosas (1988), de Stephen Frears. Si ayer presentó en Santiago por medio de un coloquio el cortometraje Balle Voyage, junto al otro intérprete protagonista, Xoán Carlos Mejuto, en enero volverán a Compostela con Escándalo en Palacio, obra de teatro escrita por Pedro Ruiz, actor, dramaturgo, showman, empresario y cualquier cosa menos vago y una persona políticamente correcta.

“Nos conoció al venir a saludarnos tras vernos en una obra previa, La señorita Julia, de August Strindberg, que representamos en Madrid en una sala pequeña, y le gustó”, explica Iria sobra esa sintonía que el 20 enero de 2024 llevará Escándalo en Palacio al escenario del Auditorio Abanca, también con Mejuto como partenaire. “Es una alta comedia muy ácida, muy gamberra, al estilo de la screwball comedy de la época dorada de Hollywood en películas como Historias de Filadelfia. El público verá el texto de un Pedro Ruiz muy diferente al de la televisión”.

Iria presentó ayer en el Teatro Principal Balle Voyage, un corto inspirado por el mundo de Alfred Hitchcock. Es una historia de 18 minutos con un nivel de producción superior a la media.

“Eso es algo en lo que nos empeñamos desde el principio en nuestra productora, Estudo Momento. Siempre que trabajamos en algo intentamos hacerlo con el mayor cuidado posible desde el diseño de la producción, haciendo una apuesta de máximos. Tardamos dos años más de lo previsto en rodarlo por el parón de la pandemia pero hay valores de producción que se mantuvieron y ahí hay que agradecer tanto el apoyo de la Deputación da Coruña, que también es la que facilitó la proyección hecha en Santiago, como del Concello da Coruña, donde se rodó, del Consorcio de Turismo y Congresos, y sobre todo de la Orquesta Sinfónica de Galicia, que también ha colaborado. Todo eso le da ese empaque tan importante”, cuenta sobre una trama cuyo trailer está en ballevoyage.com, web de un proyecto “rechazado dos veces en las ayudas de Agadic”, añade.

Licenciada en 2009 en la Universidad de Santiago (USC) en Comunicación Audiovisual en la especialidad de Dirección y Guión, Iria Ares debe su amor al cine clásico a esos cuatro años viviendo y formándose en la capital gallega.

“En la Universidad vi por primera vez películas como La Diligencia, Ciudadano Kane o Casablanca, y yo, que venía de ver cosas como Titanic o Godzilla, al ver ese cine anterior me cambió la perspectiva sobre lo que quería hacer”, indica esta cineasta gallega residente en Madrid.

Al preguntarle sobre el estigma que recae sobre la mujer en buena parte del cine clásico, Iria abre debate. “Yo esa opinión la pongo en duda. Creo que el papel de la mujer en el cine clásico era tremendamente influyente, creo que se ha que ha sido muy injusto con el cine clásico y la mujer porque pienso que las actrices, por ejemplo, tenían muchísimo más poder del que tienen hoy en la industria del cine, otra cosa es, si hablamos desde un sesgo más machista o feminista, en ese sentido es verdad que ahora hay muchísimas más mujeres directoras, guionistas y productoras, cosa que en el cine clásico no se daba, y ahí hemos ganado muchísimo, pero yo no tengo tan claro que las actrices hayan ganado mucha posición en el cine actual respecto a las grandes figuras de antes como Vivien Leigh, Ava Gardner o Marilyn Monroe. Creo que las actrices de antes eran más influyentes en el cine”.

Entre sus ídolas, que diría la canción de Kiko Veneno, Iria cita a Margot Robbie, actriz y productora australiana vista igual en proyectos arriesgados como Yo Tonya, que en otros multimillonarios como Barbie. Y antepone otro nombre: Catherine Zeta-Jones, “sin ninguna duda”, apostilla.

Iria asegura que si hoy mismo Hitchcock pasease su oronda figura por las calles y parques de Compostela, tendría un lugar favorito para rodar. “Rodaría en los tejados de la Catedral, eso seguro y si no se puede ahí, a él, que le gustaban mucho los espacios llenos de gente, donde aparentemente no podía pasar nada grave, optaría por rodar en la Alameda, con un plano de una mañana donde aparece al amanecer un cadáver sin que nadie sepa nada de ello”, dice mientras ahonda en el universo del maestro británico. “De su cine, como actor, me quedo con Cary Grant, y de las actrices, con Grace Kelly”, concluye esta rubia de bote, como lo era Kim Novak en Vértigo, esta actriz y directora gallega que nada contracorriente en el audiovisual del siglo XXI. Para ella como pregonaba el añorado sir Alfred, hay algo más importante que la lógica: ”La imaginación”.