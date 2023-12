El año que viene, el Día das Artes Galegas está dedicado a Francisco Asorey, el escultor cambadés que llevó a cabo el monumento a San Francisco localizado a las puertas del convento. Con el objetivo de darle importancia a su figura, se están llevando a cabo iniciativas de colaboración con la Asociación Cultural Francisco Asorey.

Entrega de premios del certamen novos poliedros

Siete institutos resultaron ganadores del certamen Novos Poliedros, convocado por Igaciencia en colaboración con la Xunta para promover que los más jóvenes se inicien en la innovación científica en gallego. Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, fue el encargado de entregar estos galardones: “Estas iniciativas móstranlle á rapazada, dun xeito lúdico, que non é incompatible en absoluto co rigor e a calidade, o papel que o galego, como calquera outra lingua, pode ter no ámbito científico”.

El arzobispo recibe un Camino de Santiago teñido de rosa

En su VI Edición del Camino Solidiario, 28 personas de la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama de Aspe (Alicante), iniciaron el pasado 2 de diciembre desde O Cebreiro el Camino de Santiago. Al llegar a la capital compostelana participaron en la Misa del Peregrino y fueron recibidas por el arzobispo de Santiago, Francisco Prieto.

Recepción del embajador de indonesia en españa

El Pazo de Raxoi recibió a Muhammad Najib, embajador de Indonesia en España, quien firmó en el Libro de Honra. Durante la recepción estuvo acompañado por la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y varios miembros de la corporación municipal: Miriam Louzao, María Rozas, María Baleato y Mercedes Rosón.