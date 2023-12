Tras ser desalojados por la Policía este miércoles, un grupo de representantes de los sindicatos de la CIG-Ensino, STEG y CSIF ha vuelto a encerrarse en San Caetano desde las 11:00 horas de este jueves ante la negativa de ser recibidos por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez.

Este segundo encierro se produce en un contexto marcado por varios actos reivindicativos que los sindicatos llevan realizando desde hace ya más de un mes con el objetivo de negociar una mejora del convenio firmado por la Xunta, CC OO, UGT y ANPE.

En esta ocasión, los representantes de los sindicatos aprovecharon la presencia del conselleiro de educación en San Caetano con motivo de la reunión semanal del Consello de la Xunta, para situarse delante de su despacho y donde esperarán hasta tener una respuesta.

En un comunicado de la CIG-Ensino, principal sindicato de la educación pública gallega, explican que "agardan non ser desaloxados de novo pola policía", en alusión a lo ocurrido este miércoles y recuerdan que "as dependencias da Xunta son de toda a cidadanía, non son propiedade privada do conselleiro de Educación e do partido que goberna a Xunta de Galiza".

Los sindicatos CIG, STEG y CSIF ven insuficiente el pacto y solicitan la "recuperación de dereitos laborais". A este respecto, advierten que "non cesarán até que o conselleiro mude a súa actitude e se sente a dialogar".

"O conselleiro de Educación ten dúas opcións: rectificar e sentarse coa voz maioritaria do profesorado galego ou negar a súa propia capacidade como interlocutor no maior conflito aberto nos últimos anos", explica el secretario nacional de CIG-Ensino, Suso Bermello.