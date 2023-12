El centro histórico de Santiago cuenta con el reconocimiento de estar declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el 4 de diciembre de 1985. La belleza de la zona más antigua de la ciudad es innegable, pero hay construcciones dignas de admiración más allá de esta zona. Este es el caso de la zona norte de la localidad, la cual posee un gran patrimonio arquitectónico contemporáneo. A lo largo de este año el CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea) ha querido poner en valor esta faceta más desconocida de la ciudad del Sar con la ‘Ruta o CGAC e outros fitos da arquitectura contemporánea compostelá 2023’, orientada a construcciones de los últimos 50 años. Esta iniciativa llegó ayer a su fin con un “éxito rotundo durante todo el año”. Durante 10 sábados (uno al mes, menos en julio y en agosto), Carmen Rey, arquitecta con especialidad en edificación por la UDC, ha dirigido rutas guiadas por diferentes ejemplos de la arquitectura contemporánea compostelana. La duración fue de dos horas y media, discurriendo las visitas por: el CGAC, la avenida Xoán XXIII, la Biblioteca Pública Ánxel Casal, la residencia del presidente de la Xunta de Galicia, el parque de Vista Alegre, el Auditorio de Galicia y por la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

El éxito ha acompañado a esta iniciativa durante todos los días celebrado: “Se llenaron todos los turnos del año y hasta hemos tenido lista de espera”, reconoce Carmen Rey. Además, la duración ha ido cambiando a lo largo del transcurso del proyecto, “pasando de una hora a dos y media”, destaca Rey. La arquitecta incluso comenta que “a veces, no llega el tiempo para todo lo que tratan” porque “es un público que viene con muchas ganas”. La directora también explica que “no es una visita guiada al uso”, se trata de una experiencia que se centra en “explicar cómo se ha transformado la ciudad y cómo la arquitectura actual enlaza distintas épocas”. Una iniciativa interactiva que pretende “enseñar a los participantes sobre arquitectura”. El máximo de integrantes de cada grupo son 20, algo que no han querido aumentar porque “permite tener un mayor contacto con los visitantes, algo más personalizado”, destaca Carmen. El número reducido no ha impedido repetir la experiencia a dos participantes, algo que la directora lo asocia a que “a la gente le gusta que le enseñen a entender el espacio que ocupa”.

El origen de la idea no ha venido de la mano de Rey, se trata de algo que surgió por parte del Concello de Santiago. Concretamente, en el año 2002 el gobierno municipal propuso, entre otras iniciativas, una ruta por la arquitectura contemporánea de la ciudad orientado a la población local; esto estaba motivado por la afluencia turística que asolaba la urbe y mejorar así el trato que pudiesen prestar los santiagueses. Ese germen de la ruta actual se hizo durante tres años y también estuvo Carmen Rey, pero acompañada por otros tres arquitectos. Además, en los años siguientes se han organizado visitas para los grupos de arquitectos que visitaban la ciudad. La directora de la ruta destaca que la afluencia del evento es “fundamentalmente local”, aunque hubo participantes de otros municipios gallegos como “A Coruña, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa”. Rey aprovecha para resaltar que la población compostelana “no es consciente del patrimonio contemporáneo de la ciudad y sí del conjunto histórico”.

Por otra parte, bien es sabido que en múltiples ocasiones la arquitectura contemporánea no acaba cumpliendo el uso para el que fue diseñada. Carmen no considera que esto pase en Santiago, afirmando “que la compostelana es una arquitectura funcional, muy buena y donde hay arquitectos tanto nacionales como internacionales”. A pesar de los numerosos ejemplos contemporáneos de renombre que se pueden ver en la ruta, Rey destaca que en el Casco Histórico “hay rehabilitaciones con un nivel altísimo”, poniendo en valor lo local y, a veces, anónimo. Las características de la arquitectura local es otro de los puntos importantes de esta ruta, entre las cuales Carme destaca “el uso de la piedra y del granito como material de construcción, además de incluir el paisaje”, en referencia a obras de los últimos 25 años. En lo personal, si hay que seleccionar una construcción favorita de la visita, Carmen no lo tiene claro. Ella comenta que “quizás se queda con la Biblioteca Anxel Casal por su funcionalidad”, pero resalta que “todos son dignos de admiración”. La idea de esta iniciativa no se acaba en 2023, ya que el año que viene volverá con otra temática diferente.