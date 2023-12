Cúmprense dous meses dende que se instalara a primeira lámpada LED do novo contrato de servizos enerxéticos de iluminación pública do Concello de Santiago de Compostela. Este importante proxecto non só inclúe a substitución das luminarias, senón tamén a adecuación de todas as instalacións, a renovación de cables, dos cadros de mando, así como o uso de comunicacións coa nova tecnoloxía 5G e a redución da contaminación lumínica na cidade. O obxectivo final é renovar o sistema de iluminación baixo as premisas de sostibilidade, seguridade, innovación tecnolóxica e respecto polo Patrimonio.

Nesta fase de renovación, que durará ata finais do inverno, as empresas Ferrovial e Endesa X actuarán sobre a totalidade do sistema da iluminación pública compostelá, centrándose no cambio dos puntos de luz, substituíndo o antigo vapor de sodio por outros de tecnoloxía LED con mellor eficiencia. En total, o proxecto ten unha duración de 10 anos durante os cales, ademais desta renovación, realizaranse os servizos de mantemento e a subministración de enerxía eléctrica necesaria para o sistema de iluminación. Actualmente, a zona rural de Santiago de Compostela é a parte da cidade con máis avances, xa que máis do 70% das súas luminarias están renovadas. O rural é unha das prioridades deste proxecto, segundo indican dende o Concello de Santiago. Así, grazas ás novas luminarias eliminaranse 85 puntos escuros na cidade, que afectaban especialmente as parroquias compostelás, mellorando a seguridade da circulación e dos peóns destas zonas. No norte da cidade, case o 25% da iluminación pública está renovada, destacando áreas como Meixonfrío, onde a tecnoloxía LED xa está despregada. Fontiñas, San Lázaro, San Caetano ou o Polígono do Tambre tamén contan cunha notable parte da sa iluminación renovada. O sur da cidade avanzará na súa substitución nos vindeiros meses, aínda que barrios como o Castiñeiriño, Sar, Vidán ou Conxo xa suman unha importante porcentaxe de iluminación LED. Os dous barrios máis céntricos da cidade, o Ensanche e mais a Zona Monumental, renovaranse coa entrada do ano 2024. En total, o 38% da iluminación pública da cidade xa é LED, o que supón a renovación de case 10.000 lámpadas en dous meses. A veciñanza dos barrios que xa contan con tecnoloxía LED notan de seguro os cambios na iluminación. Segundo indican dende Ferrovial, a cargo da renovación, a calidade da iluminación é mellor, cun menor cegamento e unha mellor distinción de cores, aumentando así a seguridade da circulación e dos peóns. Ademais, a tecnoloxía LED reduce a contaminación lumínica e a renovación da instalación incrementa a súa seguridade eléctrica. Un investimento de 42 millóns de euros en 10 anos Nos próximos 10 anos, o Concello de Santiago destinará 42 millóns de euros a sufragar, non só a renovación das luminarias, senón tamén a subministracióneléctrica e o mantemento da instalación. Só en 2023, o Concello investirá 4 millóns de euros na renovación, mantemento e renovación do sistema de iluminación, aforrando 1 millón de euros respecto do gasto estimado só para o consumo eléctrico. Respecto ao mantemento, as empresas Ferrovial e Endesa X traballan nunha plataforma para xestionar e comunicar as incidencias que permitirá, dunha banda, mediante un software anticiparse ás avarías e, doutra, que a cidadanía comunique, vía telefónica (900102301) ou na APP liña verde, calquera avaría que se produza na iluminación. A nivel medioambiental, o sistema de iluminación aforrará case un 70% do seu consumo enerxético, ao utilizar enerxía 100% renovable. Ademais, case a totalidade do material do proxecto procede de empresas locais, seguindo un modelo de quilómetro 0 e reducindo así a pegada de carbono das actividades da obra. Nas vindeiras semanas, o persoal de Ferrovial continuará instalando as luminarias con tecnoloxía LED noutras zonas da cidade, polo que a cidadanía verá, pouco a pouco, como o Concello de Santiago se ilumina de forma máis tecnolóxica, eficiente e ecolóxica.