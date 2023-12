La Fundación Araguaney-Puente de Culturas y la Consellería de Sanidade propone hoy una jornada sobre salud mental, cita prevista a las 19:30 h. en el Auditorio Abanca (Rúa do Preguntoiro, 23) que incluye el estreno en Santiago de la obra teatral Esas cosas maravillosas, una comedia del dramaturgo británico Duncan MacMillan que lleva a escena Elisardo de la Cru. Es una jornada de acceso gratuíto con retirada previa de invitaciones en la web Entradas.ataquilla.com.

Además, habrá un coloquio con la participación del psicólogo del Hospital Psiquiátrico de Conxo y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de Galicia, José Berdullas; de la psiquiatra de ese mismo centro y divulgadora científica, Iria Veiga; y de la jefa del Servicio de Salud Mental del Sergas (Servicio Gallego de Salud), María Tajes.

Elisardo de la Cruz (A Coruña, 1975), publicista de posterior formación actoral, trae a Compostela un monólogo puesto en escena por Empatía Teatro con dirección y traducción de Avelino González, y con Celia González como directora en gira.

“Lo que intenta un espectáculo como Esas cosas maravillosas es, a través de la historia sobre una circunstancia en la vida de un chaval de siete años, visibilizar y desestigmatizar para que se hable de la salud mental y del suicidio”, apunta Elisardo en charla con EL CORREO, mencionando un término, “suicidio”, duro como pocos. De hecho, la cifra de personas fallecidas por esa causa en 2022 batió toda marca anual previa al llegar a 4.097, según el Instituto Nacional de Estadística.

“Suicidio es una palabra dura, sí, pero no lo es menos dura por obviarla.Existe y hay que intentar que no sea un tabú, que se pueda hablar de ello porque todos lo tenemos más o menos cerca, y todos, unos más que otros, hemos pasado por momentos duros y cuanto más podamos hablar de todo ello más fácil será que encontrar ayuda”, indica Elisardo destacando las virtudes del texto de Duncan MacMillan que va a representar hoy.

“Yo soy el intérprete pero el texto es espectacular, está hecho con tal elegancia inglesa para tocar estas cosas que ofrece un equilibrio suficiente como para llevarte de arriba abajo pero siempre hacia adelante y siempre en positivo. Yo cuando digo que es una comedia sobre la salud mental y el suicidio, la gente comenta... ‘¡Ostra!’, porque son palabras que no suelen ir en la misma frase pese a toda la cultura que tengamos sobre el humor negro y la muerte tanto en España y en Galicia pero el espectáculo aborda esas tres cosas y no he encontrado a nadie que me diga al salir que el tema no está bien tratado, al contrario, la gente se emociona y ríe porque esta obra es una montaña rusa”, apunta quien, siendo coruñés, se siente en Santiago como en casa.

“Soy hijo de santiaguesa y nieto de santiagués”, dice evocando a su abuelo, Elisardo García Fernández, cirujano que fue el primer presidente de la Sociedad Deportiva Compostela en 1962. “Tengo muy buenos recuerdos de mis navidades de niño en la casa de los abuelos cerca de la Plaza del Doctor Puente Castro, ante una mesa con todos mis primos”, añade Elisardo antes de retornar al eje de la jornada.

“En Galicia y en el resto de España, aún es algo delicado acudir en busca de ayuda psicológica, y todo lo que sea hablar de ello es positivo. Hace falta cantidad y calidad de conversación sobre ello y este formato añade un elemento más que completa el espectáculo al dar la posibilidad de charlar después con personas que están en el día a día de la salud mental”, concluye.

Esas cosas maravillosas se podrá ver también el 28 de enero en Sada, el 22 de marzo en Ames, el 30 de marzo en Redondela y el 27 de abril en Betanzos.