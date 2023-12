Na gala dos premios Manuel Beiras celebrada onte no Teatro Principal e presidida pola alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, e a presidenta da Cámara de Comercio da capital galega, María Pais, as empresas Limpezas Salgado, Entrelampo e E.nova Enerxia, acadaron as respectivas distincións deste 2023.

Limpezas Salgado foi a firma gañadora na categoría de Uso continuado do galego. Na súa decisión, o xurado tivo en conta a súa “inquedanza cultural” e que sexa unha empresa “moi implantada en Compostela”.

Valorouse tamén que “o amplo espectro da súa interacción fai que o galego estea presente, nun contexto non sempre favorable, a través do persoal que a propia empresa forma en galego”. Na modalidade de Nova incorporación, o galardón recaeu en Entrelampo, “unha iniciativa cooperativa que introduce a responsabilidade social como valor de base”, da que se valorou o seu labor levando “o produto de proximidade ao mercado, cunha coidada comunicación de marca, desde o rural compostelán á vez que visibiliza e xera emprego para as persoas con problemas de saúde mental”.

E no apartado de Comunicación innovadora o premio Manuel Beiras 2023 foi para E.nova Enerxia, “unha empresa con asentamento e capital galego que amosa a súa sensibilidade lingüística nun sector dinámico e en crecemento, mais habitualmente alleo ao noso idioma”, segundo di o xurado. Durante a súa intervención, a alcaldesa de Santiago agradeceu a todas as empresas a súa participación e das premiadas salientou a súa “responsabilidade social, que conecta estes tres proxectos, un vínculo que establecen coa comunidade en que operan e que lles fornece persoal e a clientela. Entenden, desde as súas peculiaridades, que usar a lingua natural da comunidade en que se asentan é tamén parte desa responsabilidade social”.

En galego, naturalmente, ese foi o lema que tivo a edición desta distinción neste 2023.

Integrantes do xurado

O xurado estivo formado este ano pola alcaldesa máis Manuel Rial Amado, da Cámara de Comercio de Santiago, en calidade de presidente do xurado; Gregorio Ferreiro Fente, da Secretaría Xeral de Política Lingüística; Ernesto Xosé González, da Universidade de Santiago; Xaquín Loredo Gutiérrez, do Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega; David Lombao, en nome do Colexio de Xornalistas de Galicia; Miguel López, da Unión de Consumidores de Galicia; Rebeca Sánchez, de Abeluria Sociedade Cooperativa Galega, e premio Manuel Beiras á nova incorporación ao uso do galego 2022; e Xosé Barreiro (Pío), da libraría Komic, gañadora desta distinción en 2022 polo uso continuado do galego.

O Concello e a Cámara de Comercio colaboran desde o ano 2000 nesta convocatoria anual duns galardóns que recoñecen e poñen en valor as empresas que empregan habitualmente o galego na súa comunicación. O nome deste recoñecimento lembra a labor feita por Manuel Beiras García (Santiago, 1904-1996), que graduouse na Escola de Comercio da Coruña e exerceu a súa profesión en varios establecementos do ramo téxtil en Compostela, onde foi membro da Cámara de Comercio, Industria e Navegación. Foi recoñecido por ese labor coa Medalla Castelao en 1987.