O Grupo Socialista vén de rexistrar unha moción solicitando a multiplicación por dous das prazas do aparcadoiro de Altiboia. Unha actuación que se acometeu durante o pasado mandato, e que supuxo o acondicionamento de 100 prazas de parking en superficie para dar servicio, sobre todo, aos residentes da Zona 3 de San Pedro.

Según explica o PSOE nunha nota de prensa, esta ampliación “permitiría, polo menos, duplicar o número de prazas actuais superando as duascentas” para dar servizo non só a residentes, senón tamén, por exemplo, aos usuarios do Conservatorio Municipal de Música. Un total de 7.393 metros cadrados de aparcadoiro resultarían logo deste incremento na superficie con unha parcela que, recordan, é xa de titularidade municipal. “O desembolso que tería que facer o Concello é só para a súa urbanización” cun custo que podería rondar os 200.000 euros, ao igual que a anterior intervención, explica o voceiro socialista no Pazo de Raxoi, Gonzalo Muiños.

O aparcamento da Altiboia abriu a principios de 2022. As obras adxudicáranse en Xunta de Goberno en xullo dese ano a través do contrato denominado “Execución das obras do proxecto de acondicionamento de aparcadoiro na parcela RE-4 colindante coa Escola de Música e reurbanización da rúa Altiboia. Fase I”, por un importe de 171.491,4 euros.

3.300 metros

Actuación consistiu daquela no acondicionamiento de parte da parcela de titularidade municipal, algo máis de 3.300 metros cadrados, para adaptala a un aparcadoiro en superficie. Achairouse a superficie e botóuselle un acabado de formigón que absorve a auga da choiva. Tamén se procedeu á recollida de pluviais e colocouse alumeado. O aparcadoiro ten acceso a dúas rúas, á Altiboia e a Rodríguez de Viguri.