A Unidade de Esclerose Múltiple do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago diagnostica cada ano entre 25 e 30 enfermos, dos que preto do 30% veñen doutras áreas sanitarias para unha segunda opinión e, en moitos casos, para tratamento. Segundo os datos facilitados polo centro compostelán, o ano pasado realizáronse 2.234 consultas e fíxose seguimento periódico a un total de 983 pacientes, nunha unidade que é centro de referencia nacional no tratamento de persoas con esclerose múltiple e que foi finalista nos premios nacionais Best in Class ao longo dos últimos anos.

Coincidindo coa conmemoración do día nacional dedicado a esta doeza, a Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple, Parkinson, ELA e outras enfermidades neurodexenerativas (ACEM) instalou unha mesa informativa no Clínico, ata a que se achegaron a xerente da área sanitaria, Eloína Núñez, e a subdirectora de Humanización, María José Menor, xunto ao xefe de Neuroloxía, José María Prieto, que estiveron acompañando uns minutos aos representantes de dita asociación, ao igual que a concelleira de Dereitos e Servizos Socias de Santiago, María Rozas. A esclerose múltiple é unha enfermidade neurolóxica que lle afecta maioritariamente a mulleres entre os 20 e os 40 anos, pero tamén pode aparecer en nenos, adolescentes e persoas de idade avanzada. Calcúlase que en España a padecen 55.000 persoas, 4.000 delas en Galicia, a comunidade coa prevalenza máis alta. A unidade do Clínico recibiu en xullo o certificado avanzado por parte da Sociedade Española de Calidade Asistencial (SECA), en base a normas avaladas pola Sociedade Española de Neuroloxía, a de Farmacia Hospitalaria (SEFH), a de Directores Sanitarios (Sedisa), a de Enfermería Neurolóxica (Sedene), a de Informática Sanitaria (SEIS), a de Neurorradiología (SENR) e a Asociación de Pacientes de Esclerose Múltiple España (EME). Contar cun servizo certificado con estes criterios é unha garantía de calidade, xa que recoñece o grao de adecuación da actividade aos estándares de calidade asistencial establecidos polas sociedades científicas. Ademais, esta unidade participa na organización de reunións, publicacións e comunicacións en congresos nacionais e internacionais e forma parte de nove ensaios clínicos internacionais. Na unidade estanse realizando dúas tese doutorais e tres proxectos de investigación relacionados coa esclerose múltiple.