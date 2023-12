Bo día! Como vemos na animación do satélite, unha fronte estase achegando polo noroeste. Notaremos un aumento progresivo de nubes e chuvias☂️a partir de media tarde, continuando á noite.



Esta noite foi a última de xeadas intensas no interior🥶 xa subindo as mínimas mañá📈