A xerente e o director asistencial da área sanitaria de Santiago e Barbanza, Eloína Núñez e Alfonso Varela, reuníronse onte cos dous profesionais composteláns nomeados eméritos polo Sergas, Miguel Caínzos e Darío Durán.

Así, o DOG do 4 de decembro publicou unha resolución de Sanidade pola que se nomea persoal emérito do Sergas por un ano ou ata que cumpran 72, a Miguel Ángel Caínzos, especialista en cirurxía xeral e do aparello dixestivo e a Darío Nicolás Durán, especialista en cirurxía cardiovascular.

O Sergas recoñece así o seu prestixio e facilítase unha relación activa co CHUS. Para a designación avalíase o currículum e o proxecto de traballo a desenvolver durante o nomeamento.

O proxecto de Miguel Caínzos presenta un programa de formación para cirurxiáns no manexo adecuado dos novos antibióticos e dos máis utilizados no ámbito hospitalario. Darío Durán desenvolverá un estudo de calidade asistencial nos pacientes sometidos a cirurxía cardiovascular.